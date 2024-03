Dierenartskosten verschillen enorm per praktijk: 340 euro of 135 euro voor dezelfde behandeling

Dierenartskosten kunnen flink verschillen per praktijk, blijkt uit een steekproef onder dierenartspraktijken. Zo kost een sterilisatie van een poes gemiddeld 172 euro en minimaal 111 euro, maar kan je met een beetje pech een gepeperde rekening van meer dan 240 euro krijgen.



Dat blijkt uit een steekproef van vergelijkingssite huisdierverzekeringen.nl. Zij bekeken voor drie gangbare behandelingen - een consult, sterilisatie van een poes en een castratie van een hond - de tarieven op bij 150 dierenartsen door het hele land. De verschillen bleken groot te zijn. Een dierenartsconsult van vijftien minuten? Dan betaal je dit jaar gemiddeld 48,43 euro. Maar het kan ook voor zo’n 32 euro óf 63 euro, afhankelijk van de praktijk die je kiest.



,,De steeds hoger wordende tarieven zijn in lijn met met wat je om je heen ziet’’, zegt Wiep Knol, die de tarieven voor huisdierverzekeringen.nl in kaart bracht. ,,Alles wordt duurder. Maar in sommige gevallen zijn de prijsstijgingen en verschillen wel fors. Dat heeft vermoedelijk te maken met de overname van dierenartspraktijken door grotere partijen, soms uit het buitenland’’, weet Knol.



Voor castratie van een hond van 8 kilo is de rekening gemiddeld 222,18 euro, met uitschieters naar boven van 340 euro, of naar beneden voor 135 euro. Volgens huisdierverzekeringen.nl kan het verschil bij grote behandelingen oplopen tot honderden euro’s. Ook de plek waar je woont heeft invloed op de kosten, blijkt uit de steekproef. Ter indicatie: in Noord-Holland betaal je bij de 31 onderzochte dierenartsen gemiddeld zo’n 52 euro voor een consult, terwijl dat in Noord-Brabant maar 46,46 euro is (twintig onderzochte praktijken).



De tarieven zijn bovendien flink hoger dan in 2023: toen betaalden huisdierbaasjes 9 procent minder voor deze standaardingrepen en consulten. De prijs voor een dierenartsconsult is in twee jaar tijd met gemiddeld 20 procent toegenomen, voor een castratie of sterilisatie is dat 18 procent. ,,Uit gesprekken met Stichting Sterk voor Dieren (organisatie die middeninkomens helpt bij dierenartskosten, red.) weten we dat als de kosten flink stijgen, mensen wel om zich heen kijken of het ergens anders goedkoper is’’, zegt Knol.

Hoe zit het dan met de kwaliteit? ,,Een lagere prijs hoeft niet per se te betekenen dat de kwaliteit minder is’’, zegt Knol. ,,Maar alleen naar de prijs kijken, is ook geen goed idee. Kijk naar de reviews online en ga misschien eens een gesprek aan met een assistent om te kijken hoe de praktijk overkomt. Het is meer gevoel dan alleen de tarieven.’’



Reacties

28-03-2024 19:10:49 Dimyr

Evidensia Dierenklinieken B.V. Dat is een grote keten die je beter kunt ontwijken als je kwa prijs kijkt. Lijkt me dat artikelen dat niet zomaar mogen zeggen maar hoop dat een comment mag.

Deze groep heeft een kliniek in de buurt overgenomen en sommige prijzen gingen met haast 50% omhoog! Het zou verboden moeten worden

