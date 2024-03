Konijnen Bibi en Jim verwisseld in operatiekamer: dierenarts krijgt waarschuwing

Een dierenarts heeft een officiële waarschuwing van het tuchtcollege gekregen omdat hij twee konijnen met elkaar had verwisseld in de operatiekamer. Hierdoor kreeg niet konijn Bibi een buikoperatie, maar werd het mes in konijn Jim gezet.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag. Dit onafhankelijke tuchtcollege behandelt klachten over diergeneeskundige zorg, zo ook de klacht van het baasje van Bibi en Jim.



Deze Nederlandse hangoren zijn broer en zus van elkaar: ze komen uit hetzelfde nest en zijn op 18 juni 2021 geboren. Om te zorgen dat de twee niet zouden paren, moesten de konijnen worden geholpen. Eerst werd Jim succesvol gecastreerd, op 14 maart 2022 zou Bibi met een sterilisatie volgen.



Om te zorgen dat Bibi zo min mogelijk stress had op de dag van haar operatie, werd op verzoek van de dierenkliniek ook Jim meegenomen zodat ze samen zouden zijn.



De dierenarts wist hier niets van, maar toen er die dag een konijn naar hem werd gebracht en de assistente zei: 'Dit is het juiste konijn', kwam hij erachter dat er een tweede konijn in een reiskooi in een andere hoek van de kamer stond. De dierenarts heeft toen voor de zekerheid allebei de konijnen bekeken, maar hij kon geen geslachtsdelen vinden.



Hierdoor heeft de arts, zo staat in de uitspraak van het tuchtcollege, op basis van het lichaamsgewicht (Bibi woog 1.84 kilo en Jim 1.86 kilo) geconcludeerd dat het door zijn assistente gepakte konijn Bibi moest zijn.



De dierenarts begon aan zijn operatie, maar toen het konijn werd opengesneden bij de buik, had hij al gauw door dat niet Bibi maar Jim voor hem lag. Hij maakte de wond snel weer dicht en steriliseerde vervolgens het juiste konijn.



Het baasje werd na de operatie geïnformeerd, maar was vooral bezorgd: toen Jim en Bibi naar huis mochten, aten ze beiden niet goed en zaten ze stil in een hoekje. De dagen die volgden herstelde Jim niet goed en hij moest nog meerdere keren langskomen in de praktijk omdat de buikwond niet goed genas.



Uiteindelijk besloot het baasje naar een andere dierenkliniek te gaan, waar Jim op den duur gelukkig herstelde. Maar ze liet het er niet bij zitten en diende een officiële klacht in bij het tuchtcollege.



Die besloot na een zitting dat de dierenarts verantwoordelijk wordt gehouden voor de onnodige buikoperatie van Jim. Het gaat volgens het college om een 'vermijdbare fout', waarbij de dierenarts 'wordt verweten dat hij voorafgaand aan de operatie niet beter heeft gecontroleerd of hij met het juiste konijn van doen had'. De arts is 'lichtvaardig tot de operatie overgegaan' en hij is hierdoor 'tekort geschoten'.



De arts had bijvoorbeeld aan de vacht kunnen zien wie Jim was (wit, bruin en zwarte kleur) en wie Bibi was (alleen wit en bruine kleur). Hij had ook het baasje zelf kunnen vragen wie wie was, als hij het echt niet zeker wist. Daarom heeft de arts een officiële waarschuwing van het tuchtcollege gekregen.

Reacties

28-03-2024 10:38:07 allone

Oudgediende







Over minder stress gesproken

28-03-2024 11:58:43 Mamsie

Oudgediende







Wel stom om een tweede konijn mee te brengen de operatiekamer in.

Waarom niet een duidelijke aanwijzing aan de kooi gehangen welke er aan de beurt is.

Ik vind de eigenaar van die konijnen nog het meest nalatig.

