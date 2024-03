Te weinig plek op Friese begraafplaatsen: Als iemand te lang is, wordt dat een probleem

De begraafplaatsen in enkele dorpen in Súdwest-Fryslân hebben te kampen met ruimtegebrek. Sommige mensen moeten zelfs half in een ander graf worden begraven. De gemeente staat voor een moeilijk besluit, want door geldgebrek kunnen ze de begraafplaatsen niet verder uitbreiden. Hoe moet dit opgelost worden?



Volgens Omrop Fryslan speelt het probleem in Stavoren, Molkwerum, IJlst, Raerd en Poppenwier. In Stavoren gaat het om ongeveer 50 graven die te klein zijn. "Als er iemand te lang is, dan wordt het een probleem", vertelt Pieter Deinum, die werkt op het oude kerkhof in de plaats, tegen Hart van Nederland. "De kist moet dan worden aangepast, want anders komt men met de voeten in het graf van de buurman."



Daarom worden soms de handvatten van de kist eraf gehaald, zodat de kist binnen de 2 meter blijft, vertelt Pieter.



"Omdat de gemeente het aantal begraafplaatsen wil beperken, wordt het probleem veroorzaakt", legt Pieter uit. Volgens hem is het probleem niet "schrijnend ernstig", maar komt er wel veel emotie bij kijken. Het gaat namelijk om vooral om familiegraven, die in de toekomst misschien veranderd zullen worden. Rijen verwijderen, of graven samenvoegen zou namelijk een oplossing voor het ruimtegebrek kunnen zijn.



Maandagavond is er een informatieavond voor de gemeenteraad in de plaats. "We willen een beleidsplan opstellen voor de toekomst, deze bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen", laat gemeente Súdwest-Fryslân weten. "Dit is een probleem dat in heel Nederland speelt."



Dat het probleem groter is dan alleen Friesland wordt bevestigd door de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen. "De kisten worden te groot, want mensen worden groter", vat Igle Weidenaar van de organisatie samen. "Ongetwijfeld op oudere begraafplaatsen rond de kerk daar speelt het. De graven waren kleiner dan hedendaagse graven."



Het gaat vooral om oude begraafplaatsen waar nog rond de kerk wordt begraven, in vooral kleine dorpjes.



Ook Rene ten Dam van Dodenakkers.nl erkent het probleem. "Dit speelt op meer plekken, met name oudere kerkhoven in Friesland en Groningen. Het gaat vooral om oude begraafplaatsen waar nog rond de kerk wordt begraven, in vooral kleine dorpjes." Volgens Ten Dam speelt het probleem al langer. "Wat er nodig en mogelijk is, verschilt echt per plaats."



Toch zijn er wel oplossingen voor dit probleem, zegt Weidenaar. Bijvoorbeeld: "Er moet duidelijkheid zijn over de maximale maat van een kist. De kisten worden niet alleen groter omdat mensen groter worden maar nabestaanden willen ook dat vader of moeder 'ruim in de kist' ligt."

Reacties

28-03-2024 08:32:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.536

OTindex: 7.901

Quote:

Stavoren, Molkwerum, IJlst, Raerd en Poppenwier. Friese plaatsnamen noemen blijkt nog weleens lastig. Van dit rijtje zijn de eerste drie in het Nederlands en de laatste twee in het Fries geciteerd.



-Stavoren heet in het Fries Starum en in het Stavers Stadsfries Staveren. (Stadsfries is een in enkele Friese steden en vlekken gebruikelijk dialect dat meer Hollands is dan Fries.)

-Molkwerum heet in het Fries Molkwar. Wereldberoemd in heel Friesland vanwege de Molkwarder koeke. (Die tegenwoordig in Joure wordt gebakken.)

-IJlst heet in het Fries Drylts. Bekend van de Nooitgedagt werkbanken en gereedschappen.

-Raerd heet in het Nederlands Rauwerd.

-Poppenwier heet in het Nederlands Poppingawier. Friese plaatsnamen noemen blijkt nog weleens lastig. Van dit rijtje zijn de eerste drie in het Nederlands en de laatste twee in het Fries geciteerd.-Stavoren heet in het Friesen in het Stavers Stadsfries. (Stadsfries is een in enkele Friese steden en vlekken gebruikelijk dialect dat meer Hollands is dan Fries.)-Molkwerum heet in het Fries. Wereldberoemd in heel Friesland vanwege de Molkwarder koeke. (Die tegenwoordig in Joure wordt gebakken.)-IJlst heet in het Fries. Bekend van de Nooitgedagt werkbanken en gereedschappen.heet in het Nederlands Rauwerd.heet in het Nederlands Poppingawier.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: