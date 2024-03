Terugverdientijd zonnepanelen loopt snel op door extra kosten

De afgelopen jaren verdiende je de aanschaf van zonnepanelen binnen vijf tot zeven jaar terug, maar dat is veranderd. Neem je een nieuw energiecontract of loopt je oude af dan rekent het energiebedrijf plots een heleboel extra kosten door waardoor de terugverdientijd met jaren oploopt.

Dat blijkt uit onderzoek van Gaslicht.com onder honderdduizenden consumenten. Doordat bij een nieuw contract de 'terugleverkosten’ omhoog gaan, er meer vaste leveringskosten zijn plus lagere welkomstkortingen én tegelijk hogere energietarieven zijn die zonnepanelen helemaal zo gunstig niet meer.



Een rekensommetje van de energievergelijker: een gemiddeld huishouden dat 1200 kuub gas en 3200 kilowattuur stroom verbruikt, kreeg rond 485 euro per jaar via het salderen terug op een rekening van 2000 euro. Dat was in maart nog maar 248 euro op een rekening van 2045 euro.



Vooral wie weinig stroom verbruikt wordt hard geraakt, weet Sanne Bins van Gaslicht.com. "De huishoudens die driekwart van hun stroomverbruik zelf opwekken zijn gemiddeld slechts 30 euro per jaar goedkoper uit dan huishoudens die geen zonnepanelen hebben”, zegt ze in De Telegraaf.

Binnenkort mag je bijbetalen om de energietransitie bij te staan (en de aandeelhouders van Vattenvall com suis te spekken)

