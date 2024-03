Boekwinkel volledig verwoest door brand, afgezien van bijbels

Inwoners van een kleine Guatemalteekse stad hebben een geval van goddelijke tussenkomst geclaimd nadat een brand een boekwinkel verwoestte en alles binnenin opsloeg, behalve bijbels.De brand brak in de vroege ochtenduren uit in de winkel, genaamd La Milita.De brandweer kwam ter plaatse en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar nabijgelegen gebouwen.Maar nadat de brand was geblust – waarbij bijna alle boeken waren vernietigd – zei een brandweerman van het korps in Chiquimula, Guatemala tegen de lokale media: ‘Alles is verteerd, maar laat me je iets vertellen.‘Ik was met een vrijwillige collega uit Estanzuela en hij zegt tegen mij: “Het woord van God is ongelooflijk omdat de Bijbels intact zijn.”’Hij voegde eraan toe: ‘Serieus. De Bijbels zijn intact, en het is iets dat we echt niet onder woorden kunnen brengen.’Een plaatselijke inwoner merkte op: ‘Het woord van God heeft altijd de overhand en beschermt de brandweerlieden.