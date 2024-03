Amerikaan wil als 'Literally Anybody Else' meedoen aan presidentsverkiezingen

Een Amerikaanse man uit de staat Texas heeft zijn naam officieel veranderd in Literally Anybody Else en wil onder die naam meedoen aan de presidentsverkiezingen in november. Hij heeft zo'n hekel aan de kandidaten Joe Biden en Donald Trump dat het tijd is voor 'letterlijk wie dan ook' in het Witte Huis.De 35-jarige Dustin Ebey is een veteraan van het Amerikaanse leger, die tegenwoordig docent wiskunde is in een buitenwijk van de stad Dallas. Zijn onvrede over de kandidaten is sterk: "300 miljoen mensen kunnen iets beters krijgen. Er zou echt een plek moeten zijn voor mensen zoals ik die helemaal genoeg hebben van de machtsgrepen van deze twee partijen, waar de gewone mensen helemaal niets aan hebben."Literally Anybody Else schrijft op zijn eigen website, waarop hij ook donaties inzamelt, dat zijn naam niet zozeer de naam van een persoon is, maar vooral een verkiezingsleus. "Het gaat niet om mij, het gaat om letterlijk wie dan ook als een idee. Het stembiljet geeft niet de ruimte om 'geen van beide' in te vullen, en mijn naam vervult eigenlijk die functie."Hij is overigens niet alleen in zijn mening: een peiling vorige maand van ABC News wees uit dat 86 procent van de Amerikanen Biden te oud vindt voor een tweede termijn, en 62 procent vindt de 77-jarige Trump te oud.De man heeft eind mei 113.000 handtekeningen nodig van mensen uit zijn thuisstaat Texas die bereid zijn hem te steunen, om zijn naam op het stembiljet te krijgen."Te lang zijn Amerikanen het slachtoffer van partijen die loyaliteit aan de partij boven goed bestuur stellen", zegt de aankomende politicus. "Laten we samen een statement afgeven aan Washington en zeggen: jullie moeten ons vertegenwoordigen of jullie worden vervangen. Amerika zou niet hoeven kiezen tussen de koning van de schulden en een 81-jarige."