Toerist op Champs-Élysées in Parijs beroofd van horloge van miljoen euro

De politie in Parijs heeft drie mannen opgepakt die bij een Amerikaanse toerist een horloge ter waarde van een miljoen euro van zijn pols rukten.D

Schijnbaar is het het op de Elysese velden toch niet zo paradijselijk.

26-03-2024 20:03:20

Knap dat die mannen wisten dat dat horloge miljoen euro waard was. Ik wist niet eens dat die bestonden. En op eentje van 10 euro kan ik ook zien hoe laat t is.

Okay, je kunt natuurlijk een horloge als sierraad dragen. Mijn smaak zou dat niet zijn…