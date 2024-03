Natuur helpt echt tegen stress

De natuur geeft ons een goed gevoel. Niet voor niets trekken we in de weekenden massaal naar bos, zee of heide. Ook uit onderzoek blijkt hoe goed de natuur voor je is.

Psychologe en onderzoekster Daphne Meuwese ontdekte dat alleen al naar de natuur kijken helpt tegen stress. Ze deed een experiment bij 890 mensen, vertelt ze in Metro. "Ik heb mensen eerst in een hele onprettige gemoedstoestand gebracht. Bijvoorbeeld door ze naar werkongelukken te laten kijken, of door ze terug te laten denken aan een moment waar ze spijt van hebben gehad. Dan werden ze willekeurig verdeeld: of ze keken naar een natuurlijke, of naar een stedelijke omgeving.” Daaruit bleek dat hoe somberder mensen waren hoe meer baat ze hadden bij de natuur. Ook waren ze beter in staat om hun emoties te verwerken in een groene omgeving.

Er zijn verschillende verklaringen voor. De mens zou evolutionair gezien positief reageren op niet-bedreigende natuur. Ook zou het zo kunnen zijn dat de natuur aandacht vraagt op een niet-intensieve manier, waardoor je hersenen tot rust komen. Tenslotte is er een theorie dat we natuur associëren met ontspanning, omdat we dat als kind al leren: een relaxte zondagmiddag buiten doorbrengen.

Hoelang je dan in de natuur moet zijn voor het gewenste effect? "Het onderzoek dat er is, laat zien dat de eerste vijf minuten het grootste effect hebben,” aldus Meuwese. En je hoeft eigenlijk niet eens écht de natuur in. "Je kunt ook vijf minuten naar je kamerplant kijken. Of op een regenachtige dag een filmpje kijken.” Maar besluit de onderzoekster: "Een wandeling in de natuur is wel krachtiger, omdat we weten dat bewegen an sich ook al goed is voor je humeur en je stressniveau.”

26-03-2024 14:30:20 Emmo

Je kunt ook vijf minuten naar je kamerplant kijken. Als dát de opvatting van "natuur" is van de geachte onderzoeker, dan heb ik een hard hoofd in de waarde van dit onderzoek.



Heeft de onderzoeker ook gekeken naar het stressniveau bij het staren naar een schaakstuk?



En hoe is dat stressniveau gemeten. En wat was het niveau van die onprettige gemoedstoestand vooraf? Persoonlijk vind ik werkongelukken zeer interessant omdat ik er lering uit kan trekken.



