Ik zag vier beren … waterfietsen: opmerkelijke beelden na hevige regen in safaripark

Hartverwarmend tafereel in het Britse Bedfordshire: in het safaripark kruipen beren samen in een pedalo om te waterfietsen.Na hevige regenval was

Reacties

26-03-2024 13:36:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.464

OTindex: 94.176

Dat is daar duidelijk dikke berenpret! Leuk!

