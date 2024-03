Beginnend bestuurder onder invloed rijdt met 200 kilometer per uur langs wegwerkers

Een beginnend bestuurd heeft het afgelopen nacht behoorlijk bont gemaakt. Hij moest zijn auto en rijbewijs inleveren bij de politie nadat hij met een snelheid van bijna 200 kilometer per uur langs wegwerkers reed bij knooppunt Galder, dat meldt de politie op Instagram. Op dat stuk is op dit moment 70 kilometer per uur de maximumsnelheid.



De agenten wisten de overtreder bij benzinestation Hazeldonk te achterhalen. Daar moest hij zijn rijbewijs en auto meteen inleveren. De beginnend bestuurder bleek ook nog onder invloed van alcohol te zijn.

Reacties

25-03-2024 10:07:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.459

OTindex: 94.156

Quote:

Beginnend bestuurder onder invloed rijdt met 200 kilometer per uur langs wegwerkers



Een goed begin is het halve werk. Rijbewijs kwijt, auto kwijt....

Wat een stomkop! Een goed begin is het halve werk. Rijbewijs kwijt, auto kwijt....Wat een stomkop!

