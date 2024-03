Waarom je altijd aan de linkerkant instapt in een vliegtuig

Je hebt er vast nog nooit bij stilgestaan, maar het boarden van een vliegtuig gebeurt altijd aan de linkerzijde. Dat het handiger is om altijd aan dezelfde kant in te stappen, snappen we nog wel, bijvoorbeeld omdat alle gates in een bepaalde richting zijn gebouwd en je zo meer vliegtuigen kwijt kan op de luchthaven, maar waarom stappen we niet allemaal aan de rechterkant in?

Dat gaat terug tot de scheepvaart zo'n duizend jaar geleden. Vroeger bestuurden kapiteins hun schip aan de rechterkant, vandaar de naam stuurboord. Daarom was het handiger om met de linkerkant van het schip aan te leggen aan de kade. Zo kon de stuurman immers makkelijker wegvaren. En dus werden zowel mensen als vracht 'ingeladen' aan de linkerkant.

De linkerzijde, oftewel bakboord, werd als de achterkant van het schip beschouwd, omdat de stuurman vooraan stond aan de rechterkant. Bakki is oud-Noors voor achterkant. Bakboord betekent dus letterlijk 'de achterkant van de boot'. Tenslotte was het ook handiger voor de bouw van havens, net als bij vliegvelden, als ieder schip aan dezelfde kant aanlegt.

25-03-2024 09:36:05 Emmo

Dat schepen vanwege de stuurriem aan bakboord meren is al sinds de veertiende eeuw of daaromtrent uit de mode toen de stuurriem vervangen werd door een helmstok.

Schepen hebben inderdaad een voorkeursrichting voor een bepaalde zijde, maar die is afhankelijk van de draairichting van de schroef. Verder is de stroomrichting van het water belangrijk, de positie van het laadgerei, en de regels van de havens. In sommige havens moet je met het neusje naar de uitgang liggen omdat je dan in een noodgeval sneller weg kunt varen.

Er zijn nog meer overwegingen, maar dit zijn de belangrijkste.



Of dit allemaal met de positionering van de deuren in een vliegtuig van doen heeft waag ik te betwijfelen. Leuk verhaal, maar niet echt geloofwaardig.

25-03-2024 09:45:18 DrZiggy

In het begin (jaren dertig) waren er vliegtuigen met deuren aan de linker en rechterkant, want het maakte niet uit.



Door invloeden van vliegvelden zoals o.a. Schiphol in de jaren vijftig, waar ze gingen boarden vanuit een sterpatroon, was het belangrijk dat deuren aan dezelfde kant zaten.



Maar bij vliegtuigen zaten de piloten links en was het daarom ook makkelijker om links aan te sluiten. Je hebt dan een betere zichtlijn bij de krappe manoeuvres.



Eigenlijk tegenovergesteld dus van de schepen, waarbij ze vinden dat wegvaren met een goede zichtlijn belangrijker is, dan aanmeren.



Boarding on the left



