Stuk kauwgom leidt na 44 jaar tot veroordeling in Amerikaanse moordzaak

DNA uit een uitgespuugd stuk kauwgom heeft in de Verenigde Staten geleid tot een veroordeling in een moordzaak uit 1980. De nu 60-jarige Robert Plympton werd veroordeeld voor de moord op de destijds 19-jarige studente Barbara Tucker.



Tucker werd op 15 januari 1980 'ontvoerd, seksueel misbruikt en doodgeslagen' in de Amerikaanse staat Oregon, zo is te lezen in een verklaring van de lokale aanklager. Lange tijd bleef onduideijk wie haar moord op zijn geweten had.



In 2000 werd een DNA-profiel van de dader opgesteld aan de hand van materiaal dat op het lichaam van Tucker was gevonden, maar ook dat leidde aanvankelijk niet tot een veroordeling. De doorbraak kwam toen wetenschappers in 2021 een uitgebreidere analyse van het aangetroffen DNA maakten.



Uit die analyse kwamen een aantal fysieke kenmerken van de dader naar voren, schrijft CNN. Zo werd duidelijk dat de dader naar alle waarschijnlijkheid rood haar had.



Op basis van onder meer die kennis kwam Plympton in beeld als verdachte. Agenten besloten hem in de gaten te houden, en toen zij zagen dat de verdachte een stuk kauwgom uitspuugde, stelden ze dat veilig en wisten ze er DNA-materiaal uit te halen.



Op basis van dat materiaal werd vastgesteld dat Plympton inderdaad de dader was naar wie de politie al 44 jaar op zoek was. Afgelopen week werd hij schuldig bevonden. Welke straf hij krijgt is nog niet bekend, mogelijk gaat hij voor de rest van zijn leven de cel in.

Reacties

24-03-2024 11:07:16 Mamsie

Oudgediende



En nu maar hopen dat ze inderdaad de juiste persoon te pakken hebben.......

