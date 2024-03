Haal genoeg voorraad in huis voor de volgende zonsverduistering

De zonsverduistering die op 8 april op veel plekken in Noord-Amerika plaats zal vinden, heeft mogelijk grote gevolgen voor het dagelijks leven. Experts roepen Amerikanen uit verschillende staten op genoeg voorraad in huis te halen. Daarbij doelen ze niet alleen op eten en water, maar ook benzine.



Dat komt vooral door de vele toeristen die deze zonsverduistering aantrekt. Autoriteiten zijn bang dat de drukte kan zorgen dat supermarkten en benzinestations overspoeld gaan worden en ook vrezen ze voor de bereikbaarheid van ziekenhuizen. Vanwege overbelasting is de verwachting dat het telefoonnetwerk er (deels) uit zal liggen, schrijft Metro UK.



In Ohio is zelfs al opgeroepen om genoeg voorraad aan eten, drinken en andere essentiƫle benodigdheden in huis te halen om de toeristische drukte voor te zijn.



Omdat de zonneactiviteit op z'n hoogst is momenteel, trekt de zonsverduistering veel bekijks. Tijdens de laatste zonsverduistering was de activiteit minimaal, waardoor er een mooie corona te zien was. Nu is de verwachting dat er felle, roze krullen rondom de zon te zien zijn.



De zonsverduistering is van Canada tot Mexico waar te nemen. Het spectaculaire natuurverschijnsel is in Nederland niet waar te nemen deze editie.

Reacties

23-03-2024 14:15:31 Emmo

Hoe lang duurt zo'n zonsverduistering? Zijn er mensen die voor die periode onvoldoende voorraad in huis hebben?

23-03-2024 14:38:40 Buick

Dat wordt daar een stormloop op toiletpapier.

Daar denken de mensen blijkbaar het eerst aan als er zo'n bericht in de krant staat.

23-03-2024 18:14:06 Mamsie

@Grouse : Maar die minuten blijven wel voor altijd in je geheugen gegrift staan...

