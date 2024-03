Gymleraar vrijgesproken omdat seks met leerling net na examen was

ALPHEN AAN DEN RIJN - De oud-gymdocent (31) van het Ashram College in Alphen aan den Rijn, die de gevangenis in moest vanwege seks met een scholiere, is donderdag in hoger beroep vrijgesproken. Op het moment van de vrijpartij stond de scholiere niet meer ingeschreven bij de school, want ze had net examen gedaan. Daardoor was ze niet meer afhankelijk van de verdachte, oordeelt het gerechtshof.

De vrijpartij tussen de toen 26-jarige leraar en het meisje, destijds 17, vond in juli 2018 plaats. Terwijl het meisje in haar examenjaar zat, is er contact ontstaan tussen beiden.

Hij gaf het meisje zelf geen gymles, maar kwam in contact met haar door een praatje op de gang. Vanaf april 2018 hadden de twee dagelijks contact via WhatsApp. De berichten die hij aan haar stuurde, kregen al gauw een seksuele inhoud.

Seks op de achterbank

Op 13 juni slaagde het meisje voor haar havo-diploma, waarna zij begin juli naar school kwam om haar boeken in te leveren. Die dag heeft zij contact gezocht met de verdachte.

De leraar bood aan haar met zijn auto thuis te brengen. Ondderweg kwam het tot een vrijpartij op de achterbank van de docent zijn auto.

Geen sprake van overwicht

Het gerechtshof vindt dat er geen overwicht tussen de verdachte en het meisje was, omdat ze op 20 juni 2018 werd uitgeschreven bij de school. Daardoor kan de verdachte nu worden vrijgesproken.

Het feit dat er in het voorjaar van 2018, toen het meisje nog wel als leerling was ingeschreven op de school, een relatie is ontstaan tussen haar en de verdachte, maakt het oordeel volgens het hof niet anders. Er is geen enkele aanwijzing dat de relatie is afgedwongen of dat het meisje geen weerstand kon bieden tegen de relatie, stelt het gerechtshof



Maand celstraf

In juni vorig jaar werd de verdachte veroordeeld tot een maand celstraf, een lagere straf dan de eis van twee maanden en een werkstraf van 150 uur. Nu is hij in hoger beroep helemaal vrijgesproken.

