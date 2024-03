Levensgevaarlijke honing die beter seksleven belooft in Wageningen onderzocht

WAGENINGEN - Koop géén honingproducten die een beter seksleven beloven, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Want de illegale, toegevoegde stoffen kunnen levensgevaarlijk zijn.

Honing van tien Nederlandse verkopers bevat waarschijnlijk illegale, libidoverhogende stoffen. Het zijn stoffen die ook in erectiemiddelen zitten, zoals Viagra. En dat kan tot 'levensbedreigende situaties' leiden, waarschuwt de NVWA.



De toegevoegde stof sildenafil kan in combinatie met hartmedicatie de bloeddruk ernstig verlagen. Toch kun je met een gerust hart honing kopen bij je lokale supermarkt. Daar ligt het lustverhogende goedje niet in de schappen: "Het gaat om honing die online volop wordt verkocht." En dat is risicovol omdat controles op gevaarlijke combinaties met andere medicatie ontbreekt.

Om welke honingmerken het gaat, daarover mag de NVWA nog geen uitspraken doen. De NVWA bestelde 21 van deze producten van 10 verkopers. In 20 van de producten werd door een eerste test bevestigd dat ze libidoverhogende stoffen bevatten. Dat meldt de NOS.



In Wageningen buigen wetenschappers zich nu over de lustverhogende honing in het laboratorium van de Wageningen Food Safety Reserach. Zij onderzoeken daar de illegale stoffen.

Die analyse gaat dieper dan de sneltest waarmee de stoffen werden ontdekt. "Je moet dit grondig analyseren, ook voor eventuele toekomstige rechtszaken. Afhankelijk van de uitslagen neemt de autoriteit 'passende maatregelentegen de verkopers'", meldt de NVWA.

