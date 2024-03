Voor maar 1 dollar kan je een huis kopen in deze Amerikaanse stad

De Amerikaanse stad Baltimore, in de staat Maryland, wil honderden huizen voor slechts 1 dollar per stuk op de markt brengen. Geïnteresseerden kunnen er zelfs een gunstige lening bij krijgen ter waarde van 50.000 dollar, is het plan. Er zit echter wel een addertje onder het gras.



De stad, die kampt met een van de hoogste criminaliteitscijfers van de Verenigde Staten, had in de jaren 70 al eens eerder een ‘dollarhuis’-programma ontwikkeld.

Het plan komt voort uit de leegstand waarmee de stad al jaren kampt. In 2022 stonden er alleen al 15.000 verlaten huizen leeg in de stad. Die staan met name in compleet verloederde wijken, die worden geteisterd door criminaliteit. Honderden woningen in die wijken moeten nu voor 1 dollar op de markt komen, om zo bewoners aan te trekken die de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.



Het idee is niet nieuw en zelfs eerder ingezet in Baltimore. De stad, die kampt met een van de hoogste criminaliteitscijfers van de Verenigde Staten, had in de jaren 70 al eens eerder een 'dollarhuis-programma' ontwikkeld. Dat programma is er specifiek op gericht om particulieren voorrang te bieden op de markt ten opzichte van ontwikkelaars, die in plaats van 1 dollar maar liefst 3.000 dollar moeten aftikken. Voor de particulieren komt daarbij ook nog eens een gunstige lening van 50.000 dollar om het huis te kunnen opknappen. Daarvoor moeten huiseigenaren wel eerst worden goedgekeurd.



Het plan is nog niet helemaal rond. Later op de dag zal de gemeenteraad van Baltimore stemmen over het plan, dat wordt gesteund door burgemeester Brandon Scott. In totaal moeten tweehonderd woningen onder het plan gaan vallen.

