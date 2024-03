Makelaar steekt per ongeluk miljoenenvilla in brand

Een makelaar in Australië heeft zacht gezegd een enorme blunder begaan. Bij het voorbereiden van een open huis in een miljoenenwoning in een voorstad van Sydney, veroorzaakte de makelaar een woningbrand. Hoe kon dit gebeuren?



Het ging mis toen de makelaar bij een laatste controle wat beddengoed van de vertrekkende bewoners tegenkwam, dat nog aan een waslijn hing. In de gauwigheid pakte ze het beddengoed op en gooide ze het tijdelijk in een hoek. Het probleem: het beddengoed lag bovenop een brandende gloeilamp.



Door de hitte van de lamp vatte het beddengoed vlam. Even later stond de volledige woning in lichterlaaie. Het huis, met een waarde van ongeveer 1,8 miljoen euro, brandde volledig uit. De eigenaar van het pand werd op de hoogte gebracht met de woorden "Oh mijn god, ik geloof dat ik zojuist je huis heb afgebrand". Hij daagde het makelaarsbureau voor de rechter.



De rechter oordeelde dat de brand direct werd veroorzaakt door nalatigheid van de makelaar. Het makelaarsbureau moet een schadevergoeding van zeker een half miljoen euro betalen.

