Schrikbewind Amsterdam UMC brengt veiligheid van patiënten in gevaar: patiënt vliegt in brand tijdens hartoperatie en overlijdt

Al elf jaar gaat de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC gebukt onder een schrikbewind, waarbij medische missers in de doofpot worden gestopt en kritische artsen de laan uit worden gestuurd met geheimhoudingsverklaringen. Het ziekenhuisbestuur is hier al jaren van op de hoogte, maar grijpt niet in, blijkt uit onderzoek van Follow the Money.



Het journalistieke onderzoeksplatform sprak met 26 bronnen in en rond het ziekenhuis. Hun uitspraken worden door e-mails, whatsapp-berichten en ziekenhuisdocumenten ondersteund. “We houden een zwijgcultuur in stand die mensenlevens kost”, zegt een van de bronnen.



Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar dit is door het Amsterdam UMC meerdere keren niet gedaan. Zo vloog een patiënt in 2022 in brand tijdens een acute hartoperatie. Na het ontsmetten door het anesthesieteam, waarbij te veel alcohol was gebruikt, was de chirurg te snel gaan snijden met een verhit mes. Daardoor vatte de borstkas van de patiënt vlam. De vrouw overleed later op de intensive care.



In een reactie zegt het Amsterdam UMC tegen Follow the Money zich ’op geen enkele wijze’ te herkennen in het geschetste beeld. Er is volgens het UMC van een angstcultuur op de anesthesiologie-afdeling ’in de verste verte’ geen sprake. “Dat ontevreden medewerkers niet de ’geëigende en welbekende mogelijkheden’ hebben benut om hun onvrede te uiten, vindt het ziekenhuis onbegrijpelijk”, schrijft Follow the Money.

Reacties

21-03-2024 14:32:55 Buick

Als er een schrikbewind is dan ga je niet klagen, want dezelfde figuren die op die afdeling de scepter zwaaien die zitten ook daar waar je klacht komt te liggen.

Dus je bent altijd de ... dat mag ik niet zeggen en de sjaak kan ook niet want dan reageert er een mod.

Ok, de pineut, dat mag wel

21-03-2024 15:23:56 Mamsie

De één zegt van wel, de ander van niet... wat moet je geloven.

Feit is wél dat ik blij ben dat ik daar hoogstwaarschijnlijk nooit terecht zal komen.

Dat nou weer wél!

