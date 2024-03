Japanse zebra-koe in opmars: Trekt geen insecten aan

Zebra-koeien vinden hun weg naar Japanse velden: het beschilderen van koeien blijkt een effectieve oplossing tegen insectenplagen en angstige dieren. ,,Het was moeilijk om niet te lachen, maar dankzij deze methode trekken mijn koeien helemaal geen insecten meer aan’’, aldus een tevreden boer.Japanse wetenschappers hadden eerder al aangetoond dat strepen, zoals die van een zebra, een effectieve manier zijn om vliegen weg te houden bij vee. Het is ook een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden. De effectiviteit van deze methode wordt nu bevestigd door de Japanse pers.De prefectuur Yamagata in het noordoosten van Japan kiest voor de zebra-koeien, melden Japanse media. ‘Deze koeien, bekend als shimaushi (‘koe met strepen’ in het Japans, red.), kunnen rusten of grazen zonder gestoord te worden door insecten.’