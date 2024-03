Leraar ontslagen om onacceptabel gedrag op social media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Scala College in Alphen aan den Rijn heeft een docent ontslagen vanwege 'onacceptabel gedrag op social media'. Dit blijkt uit een brief aan de ouders en leerlingen die in handen is van Omroep West. Het zou volgens de directie van de school gaan om onacceptabel gedrag op WhatsApp.

In de brief laat de directie van de school weten dat het Scala College duidelijke gedragsregels heeft voor het gebruik van social media. 'Het is belangrijk dat we als school een fijne en veilige werk- en leeromgeving zijn voor zowel leerlingen als collega's.'

De man zou vorig jaar via WhatsApp deze gedragsregels hebben overtreden. Wat er precies is gebeurd, wil de school niet zeggen. 'Het gedrag van de betrokken collega past niet binnen de professionele kaders en waarden die we op het Scala College belangrijk vinden', is alles wat de school kwijt wil.

Privacy van de docent

De school schrijft in de brief dat ze daarom deze week besloten hebben om 'per direct afscheid te nemen van de collega'. Leerlingen laten weten dat de docent dinsdag nog les heeft gegeven op de school.

Vanwege de privacy van de docent zegt de school in de brief niet op alle vragen van ouders en leerlingen in te kunnen gaan. Het Scala College was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een verdere reactie.

Reacties

21-03-2024 11:17:01 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.543

OTindex: 4.883



Er zal wel een rechtzaak van komen en dan horen we wel waar hij van beschuldigd is

21-03-2024 11:52:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.442

OTindex: 94.118





Dat gaat toch ook zo met onze

Nederlandse vips, die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.

Hebben die mensen nou de secretaresse stiekem in haar bil geknepen of de stagiaire bovenop het bureau voluit verkracht?? @Grouse : Welnee, daar blijft iedereen zoals gewoonlijk uiterst vaag oveDat gaat toch ook zo met onzeNederlandse vips, die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.Hebben die mensen nou de secretaresse stiekem in haar bil geknepen of de stagiaire bovenop het bureau voluit verkracht??

21-03-2024 12:08:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.232

OTindex: 28.402

@Mamsie : Tegenwoordig valt "boos aankijken" al onder grensoverschrijdend gedrag, krijg ik zo de indruk.

21-03-2024 16:29:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.543

OTindex: 4.883



Ik vraag me af hoe je nog leiding kunt geven op welke manier dan ook.

Je moet als leidinggevende op je blote kniën smeken of een werknemers alsjeblieft wil doen waarvoor hij of zij is aangenomen want anders is het ongewenst.



Laatste edit 21-03-2024 16:29 @Emmo : De wereld verpreutst, verslapt en kan nergens meer tegen. Een opdracht van een meerdere? Kan ook niet.Ik vraag me af hoe je nog leiding kunt geven op welke manier dan ook.Je moet als leidinggevende op je blote kniën smeken of een werknemers alsjeblieft wil doen waarvoor hij of zij is aangenomen want anders is het ongewenst.

