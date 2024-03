Varkentje aangetroffen: Mogelijk losgelaten na bruiloft

ZALTBOMMEL - Dierenambulance Brabant Noord-Oost stond even raar te kijken na een bijzondere melding op maandagavond. In Zaltbommel zou een klein varken loslopen. Mogelijk is het beestje gedumpt, nadat het dienst heeft gedaan als huwelijkscadeau.Omstanders vertelden volgens de medewerker dat het dier mogelijk als cadeautje zou zijn gegeven bij een bruiloft. Het minivarken was heel benaderbaar. "Ze was gelukkig heel tam, dus we konden haar zo naar ons toe lokken en meenemen", vertelt een van de medewerkers van de dierenambulance.Bijzonder ras"Wij kregen een melding van een loslopend varken in Zaltbommel, dus daar gingen we heen. De kunekune, zoals het varkens-ras heet, liep in de buurt van waterplas de Put in Nederhemert. Het dier was nog niet zo groot en is dus waarschijnlijk ook nog niet zo oud." De varkens worden tussen de 60 en 70 cm hoog en wegen tussen zo'n 55 tot 100 kilo.Na het avontuur zit de zeug nu in het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravenstein. Van wie het dier is, blijft de grote vraag. "Het kan zijn dat het gedumpt is, maar het zou ook zomaar kunnen dat het dier ontsnapt is."De medewerkers zijn nu op zoek naar de eigenaar. Een eerdere rondvraag in de buurt liep op niets uit, dus heeft de Dierenambulance nu ook op sociale media een oproep geplaatst.