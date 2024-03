Canadese man keert terug van vakantie en krijgt brief van de overheid dat hij dood is

Nick Fatouros, een Canadese man uit Montreal, krijgt na een verlengde vakantie in Costa Rica een brief in de bus van de overheid van Quebec: ze denken dat hij dood is.



In een 14 pagina's lange brief van het Ministerie van Justitie schrijft de regering dat ze nog geld hoopt te krijgen van de naasten van Fatouros voor een snelheidsovertreding uit 2022.



De 34-jarige man zegt dat hij destijds een snelheidsovertreding betwistte en vervolgens vertrok voor een lange vakantie. 'Ik was het helemaal vergeten'. Hij is dankbaar dat zijn moeder de brief niet als eerste gezien heeft.

