Man gooit urine over gokmachine

Verdachte herinnert zich niks omdat hij denkt dat hij zaterdag dronken was

Een 48-jarige man is vorige week opgepakt op verdenking dat hij urine heeft gegoten over een gokmachine in een salon in Sendai, meldt Japan Today.

De machine raakte hierna defect.



De politie heeft de verdachte, genaamd Takahiro S., inmiddels gearresteerd. Volgens de politie goot hij vorige week zaterdag om 13:05 de urine over de machine. Het alarm van de machine ging vervolgens af, waarna het personeel de politie inlichtte.



Op de beveiligingscamera was te zien hoe S. urine over de machine goot, wat leidde tot zijn arrestatie op zondag toen hij weer terugkeerde naar de salon. Hij ontkent echter nog steeds de beschuldigingen.

Reacties

18-03-2024 19:42:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.433

OTindex: 94.076

Die was dus behoorlijk over de zeik!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: