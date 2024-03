Chinese baby geboren met een staart van tien centimeter

Een opmerkelijke gebeurtenis in het Hangzhou Children's Hospital in China. Daar is een pasgeborene ter wereld gekomen met een staart van ongeveer tien centimeter. Dr. Li, de hoofdarts kinderneurochirurgie, suggereerde dat de jongen een vastgebonden navelstreng had. Dit werd later bevestigd door een MRI-scan.Het voorval kreeg veel aandacht op Douyin, de Chinese versie van TikTok. De video kreeg 34.000 likes en werd meer dan 145.000 keer gedeeld, sinds hij op 11 maart werd geplaatst.Mensen reageren: "Hoe fix je dit?". Nou, dat is nog niet zo simpel. Hoewel de moeder de artsen aanmoedigde om de staart er zo snel mogelijk af te halen en een oplossing te vinden, weigerden de chirurgen het te opereren, meldt The Mirror. De staart is namelijk verbonden met het zenuwstelsel van de baby. Als ze de staart zouden verwijderen, dan zou dat blijvende schade aan hem toebrengen.