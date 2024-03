Wat Facebook over mij verzamelde sinds ik 11 jaar was

Matilda Davies kreeg toegang tot alle gegevens die facebook (en dus Instagram en WhatsApp) over haar heeft verzameld sinds haar 11e. Ze beschreef haar ontdekking (20.000 pagina's) in de Sunday Times. Dit is wat ze blootlegde, en wat we kunnen doen om wat privacy terug te krijgen



"14 maart 2022 was een gewone dag. Ik snoozde mijn wekker om 7.15 uur en vervolgens weer om 7.30 uur. Ik keek naar een recept om 10.25 uur, checkte mijn banksaldo om 14.40 uur en kocht om 16.05 uur een verjaardagskaart voor mijn vader.



Ik registreerde deze alledaagse handelingen niet, maar Facebook wel.

Sterker nog, tussen december 2021 en december 2023 volgde Meta - het bedrijf dat eigenaar is van Facebook, Instagram en WhatsApp - mij gemiddeld 33 keer per dag op websites en apps die niet verbonden zijn met mijn sociale media-accounts. Zelfs als ik ze niet bekeek, keken zij naar mij.



Heel veel mensen hebben minstens af en toe contact met een product van Meta. En worden dus gevolgd en in kaart gebracht.

De meeste worden onbewust gevolgd. Ik wilde al een paar jaar weten welke gegevens ze over mij hadden. Ik werd vorig jaar getriggerd toen ik Instagram opende en mijn feed vol stond met advertenties voor verlovingsringen. Ik was verbaasd. Ik had al drie jaar een relatie, maar dat was niet iets wat ik op sociale media plaatste. Hoe wist Meta dat?



Meta verzamelt sinds december 2007 gegevens over mij, toen ik mijn Facebook-account aanmaakte. Ik was 11. Er waren toen 360 miljoen gebruikers; nu zijn dat er 3,1 miljard. Noch mijn ouders, beiden voormalige softwareontwikkelaars, noch ik begrepen hoeveel persoonlijke gegevens we weggeven of wat dat betekende.

Diep in mijn Facebook-instellingen vroeg ik een download aan van al mijn gegevens van de afgelopen 15 jaar. Ik ontving bijna 20.000 pagina's informatie, inclusief elke uitnodiging, vakantiefoto en betreurenswaardige Facebook-statusupdate, plus bijna 20.000 interacties gedurende twee jaar met websites en apps die niet verbonden zijn met mijn Meta-accounts.

Meta weet een duizelingwekkend scala aan dingen over ons allemaal, inclusief sommige dingen die het waarschijnlijk niet zou moeten weten. Mijn gegevens besloegen zo ongeveer elk facet van mijn leven.



Gezondheidsgegevens zijn het meest gevoelige wat er is. Toch werd ik gedurende twee jaar 37 keer gevolgd door Meta toen ik receptmedicijnen bestelde via LloydsDirect en 20 keer toen ik geneesmiddelen boekte via de zorg-app eMed, evenals toen ik 4 keer op NHS Trust-websites (de site van de Engelse gezondheidszorg) rondkeek en eenmaal aanmeldde bij het stamcelregister.

Ik kan het volgen moeilijk vermijden als ik het zou proberen. Bijna elke grote Britse bank stuurt gebruikersgegevens naar Meta. Toen ik mijn oude pensioenen bij elkaar legde, deelde PensionBee gegevens over wanneer ik me aanmeldde, de Pensions Regulator en de Money Helper-website van de overheid deelden wanneer ik advies zocht en de Insolvency Experts deelden wanneer ik contact met hen opnam om een oude werkgever op te sporen. Meta wist het allemaal.



Dus wat kunnen we doen? Voor robuustere online controles raden experts aan om te browsen met software met hoge beveiliging, zoals de Mozilla Firefox-browser en de zoekmachine DuckDuckGo. Als je verknocht bent aan Google Chrome, kun je een virtueel privénetwerk (VPN) of extensies gebruiken zoals Ghostery voor extra privacy. Maar de eerste verdedigingslinie is het uitschakelen van cookies en het loskoppelen van tracking door derden in je Facebook- of Instagram-instellingen.

Uiteindelijk is het uitzetten van de stroom gegevens een moeilijke zaak en hangt het af van de organisaties en bedrijven wiens websites en diensten ik gebruik. Het is alarmerend om te ontdekken hoeveel van deze organisaties niet weten - of erger nog, het niet erg vinden - over de rol die zij spelen in Meta's enorme gegevensverzamelingsoperatie. In de keten van operatoren die deze praktijk mogelijk maken - van consumenten, tot webontwikkelaars, tot website-eigenaren, tot Meta - is er te veel verhulling en niet genoeg verantwoording.



Na dit onderzoek overwoog ik mijn accounts te verwijderen, maar sinds ik 11 was, hebben ze mijn sociale leven, mijn werk, mijn herinneringen, mijn relaties ondersteund. Dus uiteindelijk deed ik dat niet - ik kon dat niet. Dat is precies waar bedrijven als Meta op rekenen."

Ik lig er niet wakker van, of Meta al dan niet weet dat ik bij de supermarkt was

Maar ik ben wel "voorzichtig". Als een overheid totalitaire trekjes begint te vertonen kan van dit soort gegevens op een gigantische manier misbruik worden gemaakt. Zie de berichten uit China: Loop je als voetganger door en rood stoplicht krijg je strafpunten. Enzovoorts. @allone : Ik ook niet.Maar ik ben wel "voorzichtig". Als een overheid totalitaire trekjes begint te vertonen kan van dit soort gegevens op een gigantische manier misbruik worden gemaakt. Zie de berichten uit China: Loop je als voetganger door en rood stoplicht krijg je strafpunten. Enzovoorts.

