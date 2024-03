Grote internetstoring Afrika duurt nog weken

Het duurt nog zeker vijf weken voordat alle landen in West- en Centraal-Afrika weer internet hebben. Onderzeese kabels zijn beschadigd en moeten worden gerepareerd, zegt de Ghanese instantie die de reparatie coördineert, de National Communications Authority. De problemen ontstonden donderdagavond.



De kabelbreuk leidt tot verstoring van internet- en telefoonverbindingen. Daardoor zijn particulieren en overheden getroffen en ook banken, mobiele netwerken en aandelenbeurzen.



Ghana voert overleg met vier betrokken zeekabelbedrijven en met mobiele providers. Inmiddels is duidelijk waar de breuk ongeveer zit en worden voorbereidingen getroffen om er schepen met reparateurs en materiaal naartoe te sturen.



Volgens een van de kabelbedrijven is een zeebeving mogelijk de oorzaak van de kabelbreuk.



De storing deed zich donderdagavond voor in diverse Afrikaanse landen. In Liberia en Zuid-Afrika zijn de meeste verbindingen weer hersteld. Ook Nigeria, Ivoorkust, Benin, Ghana en Burkina Faso zijn getroffen.

Reacties

17-03-2024 18:50:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.429

OTindex: 94.066

Misschien kunnen ze nu dan weer gewoon met de tamtam communiceren?

17-03-2024 19:26:32 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.979

OTindex: 1.086

Hier in Nederland zou er dan grote paniek zijn. Niet meer de hele dag met een telefoon aan je hoofd. Niet kunnen pinnen.

Al die mensen weten dan niet meer wat ze moeten doen.

17-03-2024 19:29:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.191

OTindex: 28.402

Het is altijd verstandig om niet voor secundaire mogelijkheden te kiezen als je essentiële infrastructuur aanlegt in een geologisch actief gebied.



Redundantie heet zoiets.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: