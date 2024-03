Utah moedigt leerkrachten aan een wapen mee naar school te nemen

In de Amerikaanse staat is het niet alleen mogelijk om als docent een wapen te dragen in de klas, dankzij een nieuwe wet wordt dat straks ook aangemoedigd. In een training van een halve dag leren leraren wat ze moeten doen bij 'actieve bedreigingen' en krijgen ze een lesje 'veilig wapengebruik op school'.



Gouverneur Spencer Cox tekende deze week het nieuwe wetsvoorstel waarmee hij hoopt leraren enthousiast te maken om een wapen te dragen in de klas. Tegenstanders zeggen dat meer wapens op schoolterreinen niet hoeven te zorgen voor een veiligere omgeving voor leerlingen. Een gepensioneerde schooldirecteur en veteraan laat weten dat de training van een halve dag 'een lachertje' is.



Daar komt nog bij dat er op publieke scholen in Utah nog nooit een schietpartij is geweest, meldt The Guardian. Wel was er in januari 2022 een schietpartij buiten schoolterrein. Daarbij kwamen twee tieners om het leven en raakte er eentje gewond.



Op scholen in Utah is het net als in 15 andere staten al legaal voor medewerkers om een wapen mee te nemen als ze toestemming hebben van de school. Wie deelneemt aan de training, is daar bovenop ook nog eens niet aansprakelijk als burger wanneer het wapen wordt gebruikt en er 'in goed vertrouwen' wordt gehandeld.

Reacties

17-03-2024 10:28:07 Emmo

Over vijfentwintig jaar gaan de leraren met een pantserwagen naar school.

17-03-2024 10:34:29 Mamsie

Een doodenge ontwikkeling.

17-03-2024 15:18:23 Desiredpotato

Nondeju Amerikanen zijn echt helemaal gek geworden. Ik heb een beter idee: We doen iedereen een halsband om en als je iets verkeerd doet dan krijgt diegene een schok, bij 3 keer fout ontploft het hoofd. Hoeven leraren ook niet meer te leren richten...Nondeju Amerikanen zijn echt helemaal gek geworden.

17-03-2024 16:42:25 Emmo

@Desiredpotato :

We doen iedereen een halsband om en als je iets verkeerd doet dan krijgt diegene een schok, bij 3 keer fout ontploft het hoofd. QuoteWe doen iedereen een halsband om en als je iets verkeerd doet dan krijgt diegene een schok, bij 3 keer fout ontploft het hoofd. Heb je Durdane van Jack Vance gelezen?

