Vrouw stuurt dna naar hondenlaboratorium en blijkt 25 procent labrador te zijn

DNA My Dog, een Canadees bedrijf dat genetische tests voor huisdieren uitvoert, heeft het dna van een mens geïdentificeerd als een mix van hondenrassen. Christina Hager, journalist voor de Amerikaanse tv-zender WBZ, stuurde haar dna-monsters naar drie bedrijven voor genetische tests voor huisdieren. Het resultaat dat ze ontving van DNA My Dog was onverwacht en verrassend.



Hoewel deze bedrijven beweren dat de tests niet mogelijk zijn op menselijk dna, slaagde DNA My dog erin een menselijk dna-monster te ontleden in drie verschillende hondenrassen. Hager bestaat volgens het bedrijf voor 40 procent uit Alaska-malamute, 35 procent shar-pei en 25 procent labrador, zo berichtten Engelstalige media deze week.



De journalist startte haar onderzoek nadat hondenbaasje Michelle Leininger hetzelfde overkwam. Zij stuurde haar dna eerder op naar hetzelfde bedrijf in Toronto. Volgens DNA My Dog was ze voor 40 procent border collie, 32 procent cane corso en 28 procent bulldog. De foutieve resultaten werpen vragen op over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de dna-tests.



Lisa Moses, een dierenarts en bio-ethicus aan de Harvard Medical School, vertelde eerder aan WBZ: ,,Ik vind dit een serieuze afknapper. Het bedrijf zou toch moeten weten of ze het dna van een hond hebben geanalyseerd of niet.”



Ook op sociale media uitten mensen hun twijfels nadat ze horen over het incident, of maken er grappen over. ‘Het zou interessant zijn om te zien wat de resultaten zouden zijn als er honden-dna naar een laboratorium voor menselijk dna wordt gestuurd’, schreef iemand. ‘Hiervoor geld betalen? Nooit!! Ik zou het nooit vertrouwen', schrijft iemand anders. Of: ‘LOL, sommigen moeten hun stamboom maar eens checken'.



Gelukkig trapten niet alle bedrijven in de val van Christina Hager. Ze stuurde haar monsters ook naar twee gelijkaardige bedrijven. Het bedrijf Orivet verklaarde dat het monster ‘er niet in slaagde gegevens te leveren die nodig zijn om de ras-ID-analyse uit te voeren’. Een ander bedrijf, Wisdom Panel, reageerde dat het monster ‘niet genoeg dna opleverde om een ​​betrouwbaar resultaat te produceren’.

Vandaar dat ze stiekem zo dol is op die droge hondenbrokken.....

