Pratende prullenbakken in Middelburg moeten klep houden

Een groot deel van de pratende prullenbakken in Middelburg moet vanaf nu stil zijn. De prullenbakken gaven een compliment wanneer iemand er afval in gooide, maar omwonenden klaagden over overlast.



"Je wordt er chagrijnig van. Er zijn schoolkinderen die het leuk vinden om maar op het pedaal te blijven trappen. Dan hoor je 'bedankt, bedankt, bedankt, bedankt'", zegt een omwonende tegen Omroep Zeeland. "Je moet je eens voorstellen dat je dat honderden, misschien wel duizenden keren per dag hoort", zegt ze.



Oud-burgemeester Harald Bergmann van de stad had zijn stem geleend aan de prullenbakken, die sinds de zomer van 2022 in de Zeeuwse stad stonden. "Wat fijn, jij houdt de stad schoon", hoorde je wanneer je iets in de prullenbak deponeerde.



Zijn stem is dus niet meer te horen in het centrum. Een andere vrouw noemt dat 'zielig'. "Ga er zelf maar eens naast zitten de hele dag. Kijken of het dan nog zo leuk is", zegt de bewoonster die haar beklag deed tegen de omroep.



Volgens de gemeente staan er nog enkele pratende prullenbakken in de buitenwijken van de stad. Omdat die niet vlak bij woningen staan, geven die geen overlast.

PAPIER HIER



DANKUWEL

Waarom moeten die vuilnisbakken daar hun klep houden? Staan ze te vuilbekken naar de passanten?

