Militair betrapt verdachte op diefstal in trein, levert hem met gemak over aan politie

GOUDA - De verdachte van een tassendiefstal in een trein had in zijn vluchtpoging de verkeerde tegenover zich. Nadat de dief bij station Gouda de trein uitstapte, zette hij het op een lopen. Een 'goed getrainde militair' zette de achtervolging in en wist de man gemakkelijk bij te houden, waarna hij kon worden opgepakt door de politie.

De gedupeerde was een 22-jarige reiziger uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De tas van de man lag boven hem in het bagagerek, schrijft de politie Gouda vrijdagavond op social media. Toch lukte het iemand om de tas te stelen toen de reiziger even niet oplette.

Hij belde de NS om melding te maken van de diefstal. Dat gesprek werd opgevangen door een andere reiziger, de militair die toevallig ook in die coupé was komen zitten. Hij meldde zich bij het slachtoffer met de boodschap dat hij de tas dacht te hebben gezien bij een andere reiziger.



De militair en de bestolen reiziger gingen samen op zoek in de nog rijdende trein. De getuige bleek het goed te hebben gezien, want de tas werd net voordat de trein aankwam op station Gouda teruggevonden. De man die de tas bij zich had, vertelde een vaag verhaal over hoe hij aan de tas kwam.

Eenmaal aangekomen op het perron, wilde de verdachte niet wachten op de komst van de politie en zette hij het op een lopen. Hij rende richting de binnenstad van Gouda.



'Hij had echter pech', zo schrijft de politie. 'De getuige bleek een goed getrainde militair te zijn die het tempo van de verdachte prima kon bijhouden. Sterker nog: de militair kon ons al rennend telefonisch vertellen waar hij en de verdachte waren.'

Na een paar honderd meter kon de politie de verdachte al aanhouden op de kruising van de Schouwburglaan en de Blekerssingel. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is verhoord en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

