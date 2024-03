Limburg laat buschauffeurs rijden die geen Nederlands spreken

De provincie Limburg gaat akkoord met een plan van vervoerder Arriva voor het tijdelijk inzetten van buschauffeurs die geen Nederlands spreken. Normaal moeten buschauffeurs de Nederlandse taal beheersen, maar Gedeputeerde Staten geeft toestemming om hiervan af te wijken.

Arriva wil in Limburg vier Kroatische chauffeurs laten rijden die geen Nederlands, maar wel Engels spreken. Reden is het personeelstekort, waardoor bussen uitvallen. In het zogeheten programma van eisen van de provincie staat dat personeel dat in contact komt met reizigers Nederlands moeten kunnen verstaan en spreken. Limburg maakte begin deze maand al bekend waarschijnlijk in te willen stemmen met het voorstel van Arriva om hier tijdelijk van af te wijken en heeft dat nu dan ook echt besloten.

"Met de inzet van de Kroatische chauffeurs verwacht Arriva op korte termijn verbeteringen te kunnen realiseren in de betrouwbaarheid van het Limburgse openbaar vervoer", laat het college weten. Volgens de vervoerder volgen momenteel ruim vijftig mensen de opleiding tot buschauffeur. Arriva verwacht dat deze mensen over drie maanden het rijbewijs hebben waarmee ze aan de slag kunnen.

15-03-2024 13:16:16 allone

Laatste edit 15-03-2024 13:16 Ach. Waarom niet. In Amsterdam wonen ook veel mensen die geen Nederlands spreken. Deze mannen hebben en doen goed werk en Arriva heeft chauffeurs

15-03-2024 14:12:59 Grouse

In Limburg spreken heel veel Limburgers geen Nederlands

