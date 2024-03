Verzetten stoel piloot zou gevaarlijke duik Boeing hebben kunnen veroorzaakt

Meer dan 50 gewonden, en een toestel vol doodsbange passagiers: het ging begin deze week behoorlijk mis tijdens een vlucht van Latam Airlines van Sydney naar Auckland. Het onderzoek naar het incident is in volle gang.



De Boeing 787-9 Dreamliner dook plotseling omlaag, wat tot enorme paniek en gewonde passagiers en crewleden leidde. Het onderzoek richt zich nu op het verzetten van een stoel in de cockpit door de piloot, meldt vakwebsite The Air Current op basis van bronnen.



Door de plotse duik van het toestel werden mensen aan boord door de cabine geslingerd. Van de meer dan 50 gewonden moesten er bij aankomst in Auckland 13 naar het ziekenhuis. Enkelen hadden ernstige verwondingen.



Volgens een bron van The Air Current is de hamvraag van de onderzoekers waardoor de stoel bewoog. Op basis van de huidige bevindingen zou de piloot de stoel hebben verzet, maar niet opzettelijk.



Een andere mogelijkheid die ook onderzocht wordt is kortsluiting.

Reacties

En wie durft er nog te vliegen?

