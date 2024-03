Frank bouwt een frituurpan óp zijn brommer

Als je veel onderweg bent, bekruipt je soms een gevoel van trek. In deze tijd, waarin alles duurder wordt, ben je dan al snel veel geld kwijt bij het pompstation. Om dit tegen te gaan bedacht YouTuber Frank een nieuwe innovatie: een frituurpan op de brommer. Of het helemaal veilig is, weten we nog niet.