Onderwater speakers helpen bij herstel dood koraalrif

Het afspelen van geluiden van gezonde koraalriffen kan helpen bij het herstel van dode koraalriffen. Door de geluiden worden vissen naar de dode koraalriffen gelokt, zeggen wetenschappers.



Klimaatveranderingen zijn desastreus voor het Groot Barrièrerif in Australië, 's werelds grootste koraalrif. Een groot deel van het koraalrif is al afgestorven. Maar wetenschappers hebben nu hun hoop gevestigd op een nieuwe methode om het koraalrif te redden.



Ze deden een experiment met luidsprekers verspreid over stukken dood koraalrif, die geluiden lieten horen van een gezond koraalrif in de hoop zo jonge vissen te lokken. De resultaten zijn veelbelovend. Het blijkt mogelijk om zo jonge vissen te lokken naar een dood koraalrif.



Een gezond koraalrif wemelt van leven, zoals vissen die bepaalde geluiden maken. De vissen zijn essentieel doordat ze het rif schoonmaken en dode stukken rif verwijderen, zodat nieuwe groei een kans kan krijgen. Vissen zouden op jonge leeftijd naar koraalriffen trekken. De wetenschappers vermoeden dat zintuiglijke signalen mede bepalen welk rif ze hun thuis maken.



Voor het onderzoek werden verschillende dode riffen uitgerust met een reeks waterdichte luidsprekers, terwijl er ter controle ook riffen waren met dummy luidsprekers en riffen waar helemaal geen luidsprekers waren.



De riffen met werkende luidsprekers trokken twee keer zoveel vissen als de riffen zonder geluid. Bovendien bleven de vissen op het rif en werden er rondom de riffen met het nagebootste gezonde geluid 50 procent meer soorten geconstateerd.



De wetenschappers waarschuwen dat alleen het lokken van vissen niet genoeg is om de dode koraalriffen te herstellen. De methode kan wel onderdeel uitmaken van een pakket maatregelen voor herstel en conservatie van deze kwetsbare ecosystemen.

Reacties

14-03-2024 12:17:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.150

OTindex: 28.402

Vraag me af welke geluiden afgespeeld worden: Mozart, Bach? Of Hiphop.

