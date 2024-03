8000 wormen losgelaten op het Museumplein

Het Museumplein in Amsterdam heeft er zo'n achtduizend nieuwe bewoners bij: namelijk tien kilo aan wormen. De wormen zijn bedoeld om de bodemdiversiteit van het plein te bevorderen. Niet alleen basisschoolleerlingen uit de buurt maar ook een aantal brandweermannen kwamen een handje helpen om de wormen de grond in te krijgen.



Vorig jaar zijn de grasmat en de ondergrond van het Museumplein vernieuwd. De wormen zijn belangrijk om die nieuwe bodem gezond te houden. Wormenexpert van Megrow Mark Thur: "Wormen staan aan het begin van de keten die leidt tot een gezonde biodiversiteit." Dit doen de wormen bijvoorbeeld door gangetjes in de bodem te graven, wat ervoor zorgt dat regenwater beter de grond intrekt.



Wanneer Mark Thur de doos vol wormen opent, gillen de basisschoolleerlingen van de Nicolaas Maesschool het uit. De kinderen konden allemaal een handje uit de bak met wormen pakken, en deze op het gras leggen. "De wormen voelen vies, een beetje glibberig." Een ander kind zag het niet zitten: "Ik durfde de wormen niet vast te houden omdat ze vies zijn door alle aarde."



De brandweer was ook van de partij om mee te helpen met de operatie. "Het is belangrijk om de grond nat te maken zodat de wormen makkelijk de grond in kunnen", aldus een brandweerman. "Water is een soort glijmiddel voor wormen."



Bij deze 8000 wormen zal het niet blijven. Voor de gehele bodem van het Museumplein zijn er nog zo'n 400.000 wormen nodig, maar dan moet er eerst meer gras zijn om de wormen van eten te kunnen voorzien. Over een kleine maand verwacht Thur dat het hele plein klaar is om alle benodigde wormen te kunnen ontvangen.



Tot slot doet de wormenexpert een oproep aan iedere Amsterdammer: "We kunnen alle handjes gebruiken, dus meld je aan bij Stadsloket Zuid om te helpen met het uitzetten van wormen. Dat geeft je ook een besef wat er allemaal in de grond zit."

Reacties

13-03-2024 18:42:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.139

OTindex: 28.402

Ik vraag me af wat er gebeurd is met de wormen die er aanvankelijk in zaten.

13-03-2024 18:55:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.641

OTindex: 90.100





: Grasmat en ondergrond waren nieuw. Waarschijnlijk dus zonder bewoners. Leuk berichtje @Emmo : Grasmat en ondergrond waren nieuw. Waarschijnlijk dus zonder bewoners.

13-03-2024 19:05:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.139

OTindex: 28.402

@allone : Dan hebben ze de boel daaraan voorafgaand wel héél erg grofstoffelijk afgegraven. Als er geen wurrumpie is blijven zitten.

13-03-2024 20:06:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.641

OTindex: 90.100



En ik weet niet hoeveel wurrumpies er in zo‘n stads grasveldje wonen? @Emmo : ik denk niet dat die ouwe wurrumpies voor problemen zorgen.En ik weet niet hoeveel wurrumpies er in zo‘n stads grasveldje wonen?

14-03-2024 00:52:59 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 6.228

OTindex: 2.468

Quote:



Wanneer Mark Thur de doos vol wormen opent, gillen de basisschoolleerlingen van de Nicolaas Maesschool het uit. Oh, écht? Ze hebben geen haren, geen tanden, ze zijn niet giftig, ze doen niks...Maar toch gillen...Om niks! Oh, écht? Ze hebben geen haren, geen tanden, ze zijn niet giftig, ze doen niks...Maar toch gillen...Om niks!

