Kameroen schorst 17-jarig 'toptalent' (en 61 anderen); hij blijkt al 31 te zijn

Wilfried Nathan Doualla stond twee maanden geleden bekend als het grootste voetbaltalent van Kameroen, maar dat is hij inmiddels niet meer. Waarom? Hij blijkt geen 17, maar 31 te zijn.De middenvelder ging eerder dit jaar met de nationale selectie van Kameroen mee naar de Afrika Cup, maar hij is nu geschorst door de Kameroense voetbalbond FECAFOOT. En samen met hem nog 61 andere voetballers die zich jonger voordeden dan ze zijn. Ze gebruikten veelal dubbele identiteitsbewijzen om te liegen over hun leeftijd.De fraude van Doualla kwam aan het licht toen er op sociale media veel gesproken werd over een vrijgegeven foto van de middenvelder. Mensen vroegen zich af of hij wel echt een tiener was.De Kameroense bond riskeert een straf voor de fraude met Doualla bij de Afrika Cup. In het toernooireglement staat dat bij fraude de betreffende nationale bond wordt geschorst voor de komende twee edities.