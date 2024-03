Honderden reacties uit heel Europa op vacature vuurtorenwachter

Het Duitse Waddeneiland Wangerooge heeft onverwacht veel sollicitaties binnengekregen, nadat de gelijknamige gemeente een personeelsadvertentie had geplaatst waarin stond dat er een nieuwe ‘vuurtorenwachter’ nodig is.Een medewerkster van de burgemeester, Rieka Beewen, zei dat de gemeente verbijsterd is over het aantal reacties dat momenteel na circa een maand op de 1100 ligt. ‘Te gek en dit verwachtten wij niet’, aldus Beewen.Er zijn sollicitanten uit heel Duitsland en ook uit andere landen, zelfs uit Tsjechië. Het is niet bekendgemaakt of er sollicitanten uit Nederland zijn. Wangerooge is het meest oostelijke Oost-Friese Waddeneiland en ligt rond de 100 kilometer van Schiermonnikoog verwijderd.De functieomschrijving is echter niet voor een echte vuurtorenwachter. De 39 meter hoge vuurtoren is een historisch monument en toeristische trekpleister en doet al sinds 1969 geen dienst meer als baken voor de scheepvaart. Sinds eind jaren negentig zijn er langs de Noordzee vrijwel geen vuurtorens meer in functie. De vuurtorenwachter van Wangerooge moet het gebouw beheren en toeristen toegangskaartjes en souvenirs verkopen.Beewen hoopt dat de afgewezen kandidaten straks geïnteresseerd zijn in andere functies in de toeristische sector op het eiland. Het personeelstekort in die sector is namelijk groot.