Leraren stoppen steeds vaker om leerlingen die hen uitschelden en bedreigen

Leraren worden met de dood bedreigd door leerlingen, ruiten van hun huis worden ingegooid en het ergste: ouders en school doen er niets aan. Reden voor steeds meer leraren om ermee te willen stoppen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

Van de 350 ondervraagden zeggen ruim 200 met wangedrag van leerlingen te maken hebben gehad. Ze zijn uitgescholden, bedreigd of thuis opgezocht. 50 van hen overwegen op korte termijn te stoppen. "Ik werk hier nu vijf, zes jaar en het is drie keer gebeurd dat een leraar thuis is lastiggevallen door leerlingen", vertelt een docent. Anderen vertellen over hoe hun auto kapot is gemaakt of ruiten thuis zijn ingegooid door leerlingen waardoor hun hele gezin zich bedreigd voelde.

Het probleem speelt overigens overal in Nederland en bij alle onderwijsvormen. Oorzaken zijn volgens de leraren onder meer de hardere, individualistischere maatschappij, maar vooral de slappe opvoeding van de ouders. "Leerlinggedrag wordt vaak goedgepraat door ouders. Leerlingen worden thuis niet meer aangesproken op hun gedrag op school. Sterker nog, ouders komen verhaal halen als hun kind aangesproken wordt. Wat voor signaal geef je daarmee af?" vraagt een leerkracht.



Een andere leraar noemt als voorbeeld: "Ik vroeg een leerling iets op te ruimen wat hij had veroorzaakt. Hij weigerde en zei vervolgens tegen me: jij moet godverdomme je kankerbek houden, anders vermoord ik je." De school wilde in eerste instantie niets doen. Pas toen de leraar zei dat hij aangifte bij de politie ging doen, veranderde dat.

"Leerlingen zijn steeds vrijpostiger en mondiger geworden", vertelt een docent die al veertien jaar op een MBO werkt, maar nu wil stoppen. "Brutaal en lomp zijn is voor een deel van de leerlingen de norm geworden." En gezag wordt niet meer geaccepteerd. Dat de leraar stopt ligt 'echt aan het gedrag en de grondhouding van leerlingen'.

En zo zijn er velen, die het leraarschap een prachtig vak vinden, maar geen zin meer hebben om de hele dag politieagentje te spelen.

Misschien kunnen ze wat boa's hier uit de stad daar op school plaatsen. Win win lijkt me.

Ja zeg, stuur er boa's op af! 🐍🐍🐍

Cobra's schijnen ook populair te zijn bij dat volk.

leraar in deze tijd lijkt me geen leuke baan Heb je het kind rustig dan krijg je de kwaaie ouders achter je aan.

