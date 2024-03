Brandweer haalt kat Piemel naar beneden

Ineens zat de kater Piemel verstijfd bovenin de boom en liet zich door niemand naar beneden halen...Vreemde reddingsoperatie in het Duitse dorpje Dürrweitzschen.De kat klom op zondag 10 meter een boom in, en toen hij er maandag nog in zat belden de bewoners de brandweer maar.De reddingswerkers zijn met een ladderwagen naar de kat geklommen. Maar Piemel wilde niet naar beneden komen. Hoe dichter de brandweer kwam, hoe verder hij de boom in klom.Uiteindelijk wist een moedige brandweerman Piemel stevig vast te pakken. Maar de kat vocht terug. Hij wilde niet helemaal mee naar beneden komen. Terwijl de brandweerman weer naar beneden kwam ontsnapte de kat met een sprong, en verdween in de bosjes. Piemelredding gelukt!