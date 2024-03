Oude granaat gevonden bij Doornroosje in de Efteling

In de Efteling is vanochtend bij werkzaamheden een oude granaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat veilig weggehaald.



De granaat werd gevonden tijdens werkzaamheden bij Doornroosje, in het sprookjesbos. Bij het kasteel en het omliggende gebied wordt al wekenlang groot onderhoud uitgevoerd. Na de vondst werd het gebied rondom het sprookje tijdelijk afgezet. De EOD heeft de granaat vervolgens afgevoerd naar een plek buiten het park.



Om de granaat buiten het park te krijgen, moest de EOD deels met het explosief door het park, meldt de Efteling. "Hiervoor werd de dubbele laan tussen de attracties Carnaval Festival en het Carrouselpaleis kort afgezet voor de gasten."



Volgens de Efteling is er niemand in gevaar geweest. Alle tijdelijke gesloten locaties worden ook weer langzaam opgestart. De granaat zal buiten de Efteling tot ontploffing worden gebracht door de EOD, meldt Omroep Brabant.

Reacties

07-03-2024 08:23:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.623

OTindex: 90.023

Die sliep daar natuurlijk al 100 jaar…

