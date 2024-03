Personele onrust ECB om uitspraken directeur, ‘het is Noord-Korea niet’

Het personeel van de Europese Centrale Bank is ontstemd over uitspraken van een van de directeuren over het klimaatbeleid en hoe werknemers daarin moeten staan. Directielid Frank Elderson heeft volgens Bloomberg en de Financial Times gezegd dat nieuwe rekruten 'geherprogrammeerd' zouden moeten worden, zodat zij het groene beleid van de ECB steunen. 'Een onbegrijpelijke uitspraak', vindt BNR's huiseconoom Han de Jong. (ANP / EPA)



Volgens De Jong klinkt het alsof Elderson vindt dat wie zijn mening niet deelt, heropgevoed moet worden. 'Je vraagt je toch af wat dat voor een houding is. Het is hier geen Noord-Korea, hopelijk is de ECB toch ook geen sekte.' De Jong vindt dat de centrale bank juist ruimte moet geven aan vrije geesten en andersdenkenden. 'De ECB moet beleid maken in een heel onzekere wereld en dan wil je juist veel discussie. Om dat op zo'n manier de kop in te drukken, ik vind het wel heel erg makkelijk.'



Of klimaatverandering bij de doelstellingen van een centrale bank hoort, vindt De Jong een belangrijke vraag. 'De bredere kwestie is inderdaad of een centrale bank klimaatbeleid moet voeren. Daar zal binnen de ECB zeker wel steun voor zijn, maar het staat helemaal niet in het mandaat van de ECB.' Wat wel in dat mandaat staat: dat ze moeten zorgen voor prijsstabiliteit en dat ze het algemene beleid van de EU zouden moeten ondersteunen. 'Daar kun je een enorme boom over opzetten, wat had dan precies betekent', zegt De Jong.



De Jong wijst erop dat wie klimaatbeleid gaat voeren als bank, net zo goed een beleid kan voeren op digitalisering, huisvesting of onderwijs. 'Mission creep is nadrukkelijk aanwezig', zegt De Jong, die erop wijst dat het beeld bij andere centrale banken compleet anders is. Fed-voorzitter Jerome Powell wees desgevraagd tijdens een persconferentie erop dat zulke zaken niet in zijn mandaat staan. Eldersons baas Christine Lagarde heeft weliswaar sussende woorden gesproken, maar naar wat binnenskamers over tafel is gegaan, kan De Jong alleen maar raden. Wat hem betreft is Eldersons positie onhoudbaar.

Reacties

06-03-2024 14:48:42 Desiredpotato

Mensen worden nu gebrainwashed door de media om de hele dag naar hun telefoon of tv the kijken, alcohol te drinken en te gokken, waarom zou het een slecht iets zijn om mensen in plaats daarvan te richten op dingen die wel belangrijk zijn? Hij heeft misschien een slechte woordkeuze, maar in de praktijk heeft hij ergens wel gelijk. Het slaat nergens op dat alle destructieve dingen constant alle aandacht krijgen tegenover mensen die bezig zijn de wereld wat mooier te maken.

06-03-2024 15:25:06 Emmo

@Desiredpotato : Hij heeft niet alleen een slechte woordkeus, hij heeft ook geen benul van zijn taak. Klimaatbeleid hoort bij de politiek, niet bij een bank.

06-03-2024 15:25:22 CeeDee

Na de eerste 3 alinea's hierboven ben ik ook geherprogrammeerd. De kracht van herhaling zullen we maar zeggen.

06-03-2024 16:14:53 Desiredpotato

Alle grote banken maken beslissingen die invloed hebben op miljarden mensen, ik zou graag zien dat ze groene beslissingen gaan maken ipv bankbiljet beslissingen. @Emmo : In theorie hebben banken de taak om onze objecten van waarde, om ze zo maar te noemen, te beschermen. In de praktijk besluiten ze wie welke lening krijgt. Hoe vaak is de ING in het nieuws gekomen dat ze in dingen investeren/investeerden die eigenlijk niet door de beugel kunnen? "Mensen" zijn het er niet mee eens, de bank doet het toch. Wie heeft dan echt de macht?Alle grote banken maken beslissingen die invloed hebben op miljarden mensen, ik zou graag zien dat ze groene beslissingen gaan maken ipv bankbiljet beslissingen.

06-03-2024 16:49:31 Emmo

En wie beslist wat wel of niet door de beugel kan? Als je dat aan de politiek over laat krijg je een Sovjetunie 2.0. Als je het aan mij zou overlaten ook.



Macht is in het ideale geval een samenspel van meerdere partijen, die elk vanuit hun eigen belang beslissingen nemen. Vandaar de trias politica. Dat geldt voor een heleboel, zo niet alle, gebieden: Werkgevers / werknemers, winkeliers / klanten, Producenten / consumenten.

Zo gauw één partij, maakt niet uit welke, de overhand krijgt, bestaat het gevaar op een totalitair systeem.



In dit geval heeft de ECB een duidelijke taakomschrijving. Het bevorderen van een "groene" economie, wat dat ook zijn moge, is daar niet bij. @Desiredpotato : Banken mogen van mij best "groene" investeringen doen. Op voorwaarde dat ze daarbij wel voldoende rendement halen.En wie beslist wat wel of niet door de beugel kan? Als je dat aan de politiek over laat krijg je een Sovjetunie 2.0. Als je het aan mij zou overlaten ook.Macht is in het ideale geval een samenspel van meerdere partijen, die elk vanuit hun eigen belang beslissingen nemen. Vandaar de trias politica. Dat geldt voor een heleboel, zo niet alle, gebieden: Werkgevers / werknemers, winkeliers / klanten, Producenten / consumenten.Zo gauw één partij, maakt niet uit welke, de overhand krijgt, bestaat het gevaar op een totalitair systeem.In dit geval heeft de ECB een duidelijke taakomschrijving. Het bevorderen van een "groene" economie, wat dat ook zijn moge, is daar niet bij.

06-03-2024 17:41:37 Desiredpotato

Wat is dan voldoende rendement? Meer grondstoffen omdat we nog meer van de aarde hebben omgeploegd? Goedkope vakantiebestemmingen ten nadele van de populatie en natuur daar? Nog een paar tientjes extra op de bankrekening? Geef mij maar duidelijkheid over de levensregels ipv deze democratie.



Ik ben het niet met je eens wat macht betreft. Het is zeker weten zo dat absolute macht corrumpeert, maar daarom ben ik eerder voor een systeem van slimme mensen die uitzoeken wat er moet gebeuren met een ingebouwd zwaard van Damocles. Dit systeem gebaseerd op constante vooruitgang is juist wat mensen mentaal sloopt waardoor er nooit verbetering komt. Het hele idee van 'eigen ideeën' en plagiaat is iets wat ons als mensheid in de vingers snijd. Niemand heeft ooit een origineel idee, zoals Einstein al zei: "We are standing on the shoulders of giants". We kunnen elkaar vooruit helpen zonder steeds meer winst te willen maken. @Emmo : Dingen die niet door de beugel kunnen zijn de dingen die de leefomgeving vernietigen.Wat is dan voldoende rendement? Meer grondstoffen omdat we nog meer van de aarde hebben omgeploegd? Goedkope vakantiebestemmingen ten nadele van de populatie en natuur daar? Nog een paar tientjes extra op de bankrekening? Geef mij maar duidelijkheid over de levensregels ipv deze democratie.Ik ben het niet met je eens wat macht betreft. Het is zeker weten zo dat absolute macht corrumpeert, maar daarom ben ik eerder voor een systeem van slimme mensen die uitzoeken wat er moet gebeuren met een ingebouwd zwaard van Damocles. Dit systeem gebaseerd op constante vooruitgang is juist wat mensen mentaal sloopt waardoor er nooit verbetering komt. Het hele idee van 'eigen ideeën' en plagiaat is iets wat ons als mensheid in de vingers snijd. Niemand heeft ooit een origineel idee, zoals Einstein al zei: "We are standing on the shoulders of giants". We kunnen elkaar vooruit helpen zonder steeds meer winst te willen maken.

06-03-2024 18:06:03 Emmo

Plato zei het al: "Only those who do not seek power are qualified to hold it".

Daarnaast: "De mens is van nature tot begeerte geneigd" (uit de Koran).



Hieruit volgt is dat het enige min of meer stabiele (politieke) systeem moet bestaan uit elkaar tegenwerkende krachten die elkaar in balans houden. En dat werkt alleen maar als er een streven is naar vooruitgang. Waar die vooruitgang uit bestaat is zaak van die elkaar tegenwerkende krachten. Tot nu toe was dat voornamelijk een vergroting van de efficiëntie, waardoor er meer geld, invloed of aanzien te verwerven viel.



Of er een meer efficiënt of beter systeem te bedenken valt? Ik ben bang van niet.



Overigens wordt " @Desiredpotato : "Absolute macht corrumpeert absoluut". Dat is waar ik op doelde. Maar een systeem van slimme mensen die het beste met de mensheid voorheeft. Wie selecteert dat en op welke criteria?Plato zei het al: "Only those who do not seek power are qualified to hold it".Daarnaast: "De mens is van nature tot begeerte geneigd" (uit de Koran).Hieruit volgt is dat het enige min of meer stabiele (politieke) systeem moet bestaan uit elkaar tegenwerkende krachten die elkaar in balans houden. En dat werkt alleen maar als er een streven is naar vooruitgang. Waar die vooruitgang uit bestaat is zaak van die elkaar tegenwerkende krachten. Tot nu toe was dat voornamelijk een vergroting van de efficiëntie, waardoor er meer geld, invloed of aanzien te verwerven viel.Of er een meer efficiënt of beter systeem te bedenken valt? Ik ben bang van niet.Overigens wordt " Standing on the shoulders of giants " toegeschreven aan Bernard of Chartres of, meer recent, Isaac Newton. Niet aan Einstein.

06-03-2024 19:38:19 Buick

Quote:

Mensen worden nu gebrainwashed door de media om de hele dag naar hun telefoon of tv the kijken, alcohol te drinken en te gokken

, daar herken ik me toch niet5 in hoor, Ik kijk bijna nooit op mijn telefoon, sterker nog, het gebeurt best vaak dat die nog thuis ligt.

Tv staat wel altijd aan, maar dat is bewegend behang.

Staat ook aan als we niet thuis zijn.

alcohol drink ik bijna niet en dat ene lotje af en toe stelt niet veel voor.

En zo zijn er veel meer mensen die niet gebrainwashed zijn. @Desiredpotato , daar herken ik me toch niet5 in hoor, Ik kijk bijna nooit op mijn telefoon, sterker nog, het gebeurt best vaak dat die nog thuis ligt.Tv staat wel altijd aan, maar dat is bewegend behang.Staat ook aan als we niet thuis zijn.alcohol drink ik bijna niet en dat ene lotje af en toe stelt niet veel voor.En zo zijn er veel meer mensen die niet gebrainwashed zijn.

06-03-2024 19:46:25 Desiredpotato

Dat absolute macht gebeuren is maar een spreekwoord, het is ook niet zomaar bereikt. Genoeg mensen in de geschiedenis die dachten dat ze het hadden en die lui zijn juist snel opgeruimd. Het Romeinse consul systeem was een goed voorbeeld van hoe het moet, al is het idee dat een senator voor het leven benoemen dan weer erg tegenstrijdig. Als je dat er uit laat kom je al erg dichtbij een degelijk systeem.



Maar jij lijkt ervan uit te gaan dat mensen niet kunnen ontstijgen aan hun eigen behoeften, of zelfs een systeem ontwikkelen waar mensen aan hun trekken kunnen komen zonder andere mensen daarbij te benadelen. Dat geloof is juist wat het vinden van een goed systeem in de weg staat. We kunnen prima een systeem ontwikkelen waarin keuzes worden gemaakt om het welzijn en bewustzijn van mensen te vergroten, juist dan wordt de wereld mooier.



Een systeem gebaseerd op de wetenschappelijke methode kan sowieso uitlopen in een nagenoeg perfect systeem. Trial and error, dat is toch alles wat we hebben.



Einstein heeft die quote ook gebruikt, maar dat is ook juist waar die quote om draait. Het maakt in principe niet uit wie het heeft bedacht, als kennis maar wordt overgedragen. Al is dat makkelijk om uit te spreken als je financieel sterk staat :') @Emmo : Je stelt wel vragen die ik niet kan beantwoorden in een paar paragrafen, dus ik houd het relatief simpel.Dat absolute macht gebeuren is maar een spreekwoord, het is ook niet zomaar bereikt. Genoeg mensen in de geschiedenis die dachten dat ze het hadden en die lui zijn juist snel opgeruimd. Het Romeinse consul systeem was een goed voorbeeld van hoe het moet, al is het idee dat een senator voor het leven benoemen dan weer erg tegenstrijdig. Als je dat er uit laat kom je al erg dichtbij een degelijk systeem.Maar jij lijkt ervan uit te gaan dat mensen niet kunnen ontstijgen aan hun eigen behoeften, of zelfs een systeem ontwikkelen waar mensen aan hun trekken kunnen komen zonder andere mensen daarbij te benadelen. Dat geloof is juist wat het vinden van een goed systeem in de weg staat. We kunnen prima een systeem ontwikkelen waarin keuzes worden gemaakt om het welzijn en bewustzijn van mensen te vergroten, juist dan wordt de wereld mooier.Een systeem gebaseerd op de wetenschappelijke methode kan sowieso uitlopen in een nagenoeg perfect systeem. Trial and error, dat is toch alles wat we hebben.Einstein heeft die quote ook gebruikt, maar dat is ook juist waar die quote om draait. Het maakt in principe niet uit wie het heeft bedacht, als kennis maar wordt overgedragen. Al is dat makkelijk om uit te spreken als je financieel sterk staat :')

06-03-2024 19:50:48 Desiredpotato

Ik loop graag en kijk dan wat om mee heen, veel mensen houden hun gordijnen open. Afhankelijk van de dag staat tot 60/70% van de mensen de tv aan en zitten er gemiddeld 2 tot 3 mensen voor waarvan er aardig wat nog een telefoon of tablet in de hand hebben.



Het zal per plek verschillen, per demografie verschillen, maar het maakt te veel mensen kapot. @Buick : Tuurlijk, het is alleen wel een schrikbarend gedeelte van de populatie wat dit wel doet. Het is ook bijna nooit dat mensen aan meerdere van die dingen verslaafd zijn, maar zodra het er 2 zijn dan loopt het vaak al spaak.Ik loop graag en kijk dan wat om mee heen, veel mensen houden hun gordijnen open. Afhankelijk van de dag staat tot 60/70% van de mensen de tv aan en zitten er gemiddeld 2 tot 3 mensen voor waarvan er aardig wat nog een telefoon of tablet in de hand hebben.Het zal per plek verschillen, per demografie verschillen, maar het maakt te veel mensen kapot.

