Milieu Centraal helpt vrouwen uit Overijssel om minder kleding te kopen

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft een online training gelanceerd die vrouwen uit Overijssel helpt om bewust minder kleding te kopen. In Nederland komen er jaarlijks bijna 1 miljard kledingstukken op de markt. Als alle inwoners van Nederland 6 kledingstukken per jaar minder zouden kopen, scheelt dat net zoveel CO2-uitstoot als 85.000 rondjes met de auto om de wereld rijden.



Uit de gedragsmonitor Duurzaam Leven van Milieu Centraal (4.017 respondenten) en recent verdiepend onderzoek van Motivaction (1.050 respondenten) naar minder kleding kopen, blijkt dat bijna twee derde van de Nederlanders vanaf 18 jaar weet dat het beter is voor het milieu om minder kleding te kopen. Echter, slechts één op de drie mensen (33 procent) geeft aan al bewust minder kleding te kopen. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen de meeste kleding kopen.



Daarom startte Milieu Centraal een campagne om vrouwen die zich bewust zijn van de impact, ook daadwerkelijk minder kleding te laten kopen. Met de online (gratis) training Mijn Stijl iD ontdekken vrouwen hoe ze bewust kunnen kiezen voor kleding die past bij hun identiteit en hoe ze met creativiteit de verleidingen van de marketing kunnen weerstaan. Ook leren de deelnemers om creatief te combineren met kleding die al in de kast hangt, miskopen te voorkomen en te kiezen voor duurzame materialen.

Reacties

06-03-2024 08:27:23 Jackie

En specifiek in Overijssel gaat dit vaak mis? Ben benieuwd naar de reden

06-03-2024 09:34:23 Yanuqa

S Ik koop nog niet eens 6 stuks kleding per jaar

06-03-2024 09:37:30 BatFish

@Yanuqa : Ik zit in de buurt van de 6 denk ik, als je ondergoed en sokken meetelt.

06-03-2024 10:14:28 Emmo

@Jackie :

En specifiek in Overijssel gaat dit vaak mis? Ben benieuwd naar de reden QuoteEn specifiek in Overijssel gaat dit vaak mis? Ben benieuwd naar de reden ) Ik vind het toch wel frappant dat deze mensen geholpen moeten worden om minder te kopen. Misschien dat verslavingszorg ook een duit in het zakje kan doen?Het bericht komt uit een plaatselijk leugenaartje. Daarin worden alleen lokale berichten gepubliceerd. De rest van Nederland bestaat niet (of is niet belangrijk genoeg

