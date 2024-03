Tilburgse kringloopwinkel haalt handgranaat uit doos

De Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle is ontruimd geweest na de vondst van een handgranaat. Het projectiel werd rond 13.30 uur door een medewerker gevonden in een doos met ingeleverde spullen.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plekke en de omgeving werd afgezet. Na onderzoek bleek het om een lege oefenhandgranaat te gaan, meldt de politie. Het projectiel vormde geen gevaar voor de omgeving.



Een oefengranaat veroorzaakt een knal en een flits en wordt door soldaten tijdens trainingen gebruikt. Oefenhandgranaten hebben normaal gesproken een andere kleur zodat ze te onderscheiden zijn van echte handgranaten: "Deze had dat om onbekende reden niet", zegt een politiewoordvoerder.



Medewerker Benito schrok toen hij een collega de oefenhandgranaat uit een doos zag pakken. Hij denkt dat degene die de doos inleverde geen kwade bedoelingen had: "Misschien was het een verzamelaar die een foutje heeft gemaakt", zegt hij tegen Omroep Brabant.



De politie doet geen onderzoek naar wie de oefengranaat naar de winkel heeft gebracht, maar roept mensen wel op dergelijke spullen niet in te leveren.



De oefenhandgranaat is door de EOD meegenomen. De kringloopwinkel is inmiddels weer vrijgegeven.

Reacties

05-03-2024 09:32:57 Buick

Dat was dus een knalaanbieding

