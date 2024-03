Zwaan gewond geraakt door mogelijke klap van golfbal

Een zwaan is onlangs gewond geraakt vlakbij een golfbaan. De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid kwam de pechvogel ophalen, en vermoed dat een golfbal het dier heeft geraakt.



Het was nog wel een hele klus om bij het gewonde en verzwakte dier te komen. Met de ambulance over het net gemaaide gras rijden was geen optie. Van de golfclub mochten ze een golfbuggy gebruiken om naar de gewonde zwaan te rijden.



"In de buggy werden medewerker Ron en Cheyenne een halve kilometer ver de baan op gereden, bepakt en bezakt met spullen om het dier te kunnen vangen", schrijft de Dierenambulance.

Eenmaal bij de zwaan aangekomen blijkt dat het dier erg zwak is. "Het lijkt er inderdaad op dat hij door een golfbal geraakt zou kunnen zijn, want op zijn oog zit een enorme verdikking. Maar buiten dat is de zwaan ook niet in orde."



Volgens de medewerkers van de Dierenambulance is de zwaan erg zwak. Om de vogel weer op te lappen wordt hij overgebracht naar de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam.

Reacties

@Desiredpotato : Ach, die heeft het niet overleeft. Was trouwens wel een vreemde zwaan

