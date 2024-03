Deze schoonmaakproducten doen meer kwaad dan goed

De winkels liggen vol schoonmaakproducten, die je natuurlijk lang niet allemaal nodig hebt. Sommigen doen zelfs meer kwaad dan goed,



Wasverzachter

Je handdoeken ruiken misschien heerlijk en voelen lekker zacht aan door wasverzachter, maar eigenlijk legt het spul een vettig laagje over de stof, waardoor die minder goed kan ademen. Handdoeken worden daardoor minder snel droog en sportkleding blijft vaker stinken. Ook blijft veel wasverzachter achter in de wasmachine wat ook niet erg fris is.



Geurverfrissers

Geurstokjes op de wc of nog erger zo'n spuitbus, doe het niet, de rondgesproeide chemische stoffen zijn slecht voor de luchtkwaliteit in huis. Dat geldt zeker ook voor geurkaarsen of wierook.



Desinfecterende middelen

Desinfectiemiddel is sterk spul dat allerlei bacteri√ęn en andere micro-organismen doodt. Dat lijkt goed, maar is helemaal niet nodig. Met een beetje water en zeep kun je net zo goed schoonmaken.



Toiletblokjes

Nog zoiets onnodigs: toiletblokjes. Het plastic eromheen is milieuvervuilend en er blijft vaak viezigheid in achter. Als je gewoon het toilet regelmatig schoonmaakt, kun je de toiletblokjes in de winkel laten.

