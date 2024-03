Slapende beveiliger had niet ontslagen mogen worden

Een beveiliger die een aantal keren slapend op zijn werk werd aangetroffen, is door zijn werkgever onterecht op staande voet ontslagen. Het bedrijf moet de man ruim 13.000 euro aan achterstallig loon betalen en hem zijn baan teruggeven.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Limburg.



De 55-jarige man werkte sinds februari 2021 als beveiligingsbeambte voor beveiligingsbedrijf All-In Security uit Venlo.



Eind september vorig jaar stuurde de werkgever de beveiliger een schriftelijke officiƫle waarschuwing, omdat hij enkele keren slapend was aangetroffen tijdens zijn dienst. De man maakte tegen de waarschuwing schriftelijk bezwaar.



Zeven weken later, medio november, liet het beveiligingsbedrijf de man per brief weten dat hij op 31 oktober op staande voet was ontslagen. Daarbij voerde de werkgever aan dat er door klanten opnieuw over de man was geklaagd, en dat hij meerdere malen slapend op zijn werk was aangetroffen.



De man, die sinds 21 oktober ook nog eens wegens ziekte arbeidsongeschikt thuis zit, ging niet akkoord met het ontslag. Hij stapte naar de rechter om zijn baan terug te krijgen.



Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Roermond hem gelijk heeft gegeven. Dat betekent niet dat de rechter vindt dat beveiligers mogen slapen tijdens het werk. Maar in dit geval hoefde daar niet eens een oordeel over te komen.



Voor een ontslag op staande voet gelden hoge drempels. "De situatie moet zo ernstig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst bij wijze van spreken geen dag langer kan plaatsvinden", legt de kantonrechter uit in zijn uitspraak. "Hierbij past niet dat pas na enkele dagen of weken wordt overgegaan tot het geven van een ontslag op staande voet."



De werkgever wierp nog tegen dat de man al tijdens een gesprek op 30 oktober te horen zou hebben gekregen dat hij op staande voet ontslagen was. Maar dat kon het beveiligingsbedrijf niet bewijzen. De werknemer ontkende het, en stelde dat hij pas halverwege november per brief van het ontslag op de hoogte was gesteld.



In die brief schreef de werkgever dat de man was ontslagen wegens klachten in september en oktober. Naast het slapen tijdens zijn dienst zou hij ook zijn vrouw en kind hebben meegenomen naar het werk. Ten slotte was er ook geklaagd over het eten van een banaan. De precieze aard van die laatste klacht is onduidelijk.



Hoe dan ook, de kantonrechter vindt de tijd tussen deze klachten en het ontslag op staande voet veel te lang. Daardoor gaat er dus een streep door dat ontslag.



De vragen of de klachten terecht waren of dat zij een gegronde reden opleveren om een beveiliger op straat te zetten, hoefde de rechter dus niet eens te beantwoorden.



Dat betekent dat de beveiliger zijn baan weer terugkrijgt. Ook moet het beveiligingsbedrijf de man zijn achterstallig salaris sinds november alsnog betalen, met een flinke strafverhoging. Dat gaat om ruim 13.000 euro.

