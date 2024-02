28-02-2024 15:22:38

Altijd al heel dorp willen hebben? Deze in Friesland staat te koop

Laatste edit 28-02-2024 15:31

Deze dorp...De verdezeming slaat weer toe.En het klopt niet, want het gaat niet over een heel dorp. Het betreft een boerderij, een oud brandweerhuisje, een voormalige smederij, een schilderswerkplaats en een voormalig restaurant. Maar er wonen ook nog gewoon mensen in gewone huizen in Allingawier. Geen honderden, maar toch.Het is er inderdaad mooi, ik mocht er vroeger graag langsfietsen.Maar dat Aldfaers Erf over de kop is had ik even gemist, ik ben er blijkbaar al te lang weg.Jammer, maar zo gaan die zaken.