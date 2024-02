Goederentrein met 53 wagons 70 kilometer op hol door India

De staatsspoorwegmaatschappij in India is een onderzoek gestart naar het op hol slaan van een goederentrein. De trein legde gistermorgen in het noorden van het land meer dan 70 kilometer af zonder machinist.



Volgens The Times of India was de trein was met 53 wagons met brokken steen onderweg naar een plaats in de deelstaat Punjab, toen hij op een station halt hield omdat de machinist en zijn assistent aan een pauze toe waren. Toen moet er iets mis zijn gegaan.



Indiase media melden dat de bemanning vergat om de motor uit te zetten en de remblokken te plaatsen. Terwijl de twee aan de thee gingen, begon de trein weer te rijden. De snelheid liep op tot bijna honderd kilometer per uur.



De trein passeerde vijf stations. Doordat de spoorwegovergangen dichtgingen vielen er geen slachtoffers. Ook werden andere treinen omgeleid om botsingen te voorkomen.



Pas toen de snelheid terugliep omdat de trein tegen een helling op moest, kon een spoormedewerker aan boord klimmen en aan de noodrem trekken.

Laatste edit 27-02-2024 19:12 Toch maar eens kijken of er niet eens een dodemansknop geïnstalleerd kan worden.

