Ook mannen kunnen abortussen krijgen

25-02-2024 10:51:43

Desiredpotato

Juist... maar dan moet je wel eerst iedereen gaan overtuigen dat trans zijn überhaupt een ding is. Degenen die tegen abortus zijn gaan echt niet erkennen dat mensen zich niet meer willen vormen naar de stereotypes van het betreffende geslacht.



Degene die in dat filmpje spreekt heeft ook wel gelijk in het feit dat het gewoon overheidscontrole is hoe die republikeinen de wet gebruiken om mensen en organisaties te sturen. Iets wat ironisch genoeg nooit mag bij hun wapenwetten, stelsje hypocrieten daar.