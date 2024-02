Levensgenieter jat zevenduizend flessen wijn uit de Bourgogne

Als je in de Bourgogne woont, dan heb je natuurlijk een imago als levensgenieter en vooral wijnliefhebber hoog te houden. Dat dacht ook een man uit Beaune, een stad in de betreffende streek. De politie vond maar liefst zevenduizend flessen bourgogne in zijn kelder. Die had hij niet op een legale manier verkregen.



De 56-jarige man werkte in een wijnhuis in zijn woonplaats. Toen hij werd betrapt tijdens het stelen van vier flessen bourgogne, besloot de politie nader onderzoek te doen. In de kelder van het huis waar hij met zijn moeder woont, bleek hij een prima pensioen te hebben opgebouwd, melden Franse media.



Daar lagen namelijk zevenduizend flessen van de Franse wijnen. De hele collectie is bij elkaar maar liefst een half miljoen euro waard. Er zaten onder andere flessen van zo'n duizend euro per stuk bij. Het lijkt er vooralsnog niet op dat hij ook wijnen heeft doorverkocht.

